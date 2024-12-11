Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку

Кожен військовослужбовець може швидко подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин

Важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників

Завдяки новому сервісу в застосунку «Армія+» військовослужбовці зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку та упродовж 72 годин з моменту погодження рапорту отримати винагороду. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо цей важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Завдяки «Армія+» кожен військовослужбовець може швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту», – зазначила Черногоренко.

Вона зауважила, що держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія – сучасною та ефективною.

До слова, у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме».

Нагадаємо, до кінця лютого 2025 року військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+».

Окрім того, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.