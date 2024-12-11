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Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку

Ірина Бура
glavcom.ua
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Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
Кожен військовослужбовець може швидко подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин
фото з відкритих джерел

Важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників

Завдяки новому сервісу в застосунку «Армія+» військовослужбовці зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку та упродовж 72 годин з моменту погодження рапорту отримати винагороду. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо цей важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Завдяки «Армія+» кожен військовослужбовець може швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту», – зазначила Черногоренко.

Вона зауважила, що держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія – сучасною та ефективною.

До слова, у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме».

Нагадаємо, до кінця лютого 2025 року військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+».

Окрім того, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

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Теги: росія відео ворог Україна держава військові війна армія Міноборони ЗСУ окупанти застосунок

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