Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Осіпову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Вищий антикорупційний суд 18 листопада обрав запобіжний захід Андрію Осіпову, одному з фігурантів справи «Карфаген». Підозрюваного взяли під варту до 16 січня 2027 року без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію судового засідання.

Осіпов, який, за даними слідства, фігурує на записах НАБУ під прізвиськом Кримінал, підозрюється у співорганізації злочинного угруповання. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на триманні чоловіка під вартою без альтернативи застави. Суд задовольнив відповідне клопотання.

За версією обвинувачення, злочинну організацію очолювали Осіпов та Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець. До її діяльності, як стверджує слідство, були залучені співробітники СБУ, Національної поліції та прокуратури. Угруповання могло контролювати понад 50 шахрайських колцентрів, а також займатися торгівлею наркотиками, підробкою валюти та іншими злочинами.

Прокурор заявив, що учасники організації сприймали Осіпова як людину, яка мала зв'язки у Службі безпеки України та могла вирішувати питання через правоохоронців. Для спілкування зі співробітниками спецслужби підозрюваний нібито використовував окремий телефон, у якому контакти були записані під псевдонімами.

За даними слідства, до прикриття діяльності угруповання Осіпов залучив генерал-майора СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий щонайменше з 2022 року. Також у матеріалах провадження фігурує співробітник Нацполіції Володимир Ценов, відомий під прізвиськом Прайс. Слідство вважає, що він забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та попереджав про можливі слідчі дії.

Під час судового засідання прокурор звернув увагу на майновий стан Осіпова. За даними обвинувачення, підозрюваний придбав Porsche 911 вартістю 14 млн грн та Porsche Panamera за 7,8 млн грн, які оформили на його цивільну дружину. Крім того, він користувався автомобілем Audi S8 орієнтовною вартістю 5,5 млн грн.

Слідство також стверджує, що Осіпов витрачав кошти на дорогі годинники Patek Philippe, Audemars Piguet та Rolex. Загальна вартість майна, яке, за оцінкою прокурора, було легалізоване підозрюваним, перевищує 42 млн грн.

Серед ризиків, якими сторона обвинувачення обґрунтовувала необхідність арешту, називали можливість втечі за кордон, впливу на свідків та знищення доказів. За даними прокурора, після початку повномасштабного вторгнення Осіпов 37 разів перетинав державний кордон та загалом провів за межами України близько 300 днів.

Водночас підозрюваний уже перебував під вартою в межах іншого кримінального провадження. Влітку 2026 року НАБУ повідомило про викриття схеми вимагання $1 млн за допомогу громадянину Росії в уникненні екстрадиції до РФ. За інформацією, озвученою під час судового засідання, Осіпов є фігурантом цього розслідування.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією правоохоронців, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були представники правоохоронних органів. Слідство встановлює обставини діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних схем.

Раніше «Главком» повідомляв, що ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці, який також фігурує у справі «Карфаген». Суд визначив йому тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.

Згодом генерал СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення застави. 13 листопада біля слідчого ізолятора його зустрічали люди у військовій формі та балаклавах. На запитання журналістів про те, хто прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».

Крім того, «Главком» розповідав, як антикорупційний суд визначав розмір застави для Дуки. Прокурор САП просив призначити 100 млн грн, однак суд зупинився на сумі 65 млн грн. Сам генерал заперечує свою провину.