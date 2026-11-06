На Кіровоградщині хлопчик дістав тяжкі опіки: матір підозрюють у недогляді

За інформацією прокуратури, родина перебуває у складних життєвих обставинах та перебуває на обліку соціальних служб

Дитину госпіталізували лише через понад 18 годин після травмування

На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру матері десятирічного хлопчика, який отримав тяжкі опіки після того, як перекинув на себе окріп. Дитину доправили до лікарні лише через понад 18 годин після нещасного випадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіровоградську обласну прокуратуру.

За даними слідства, інцидент стався у травні. Дев’ятирічний на той час хлопчик перечепився через шнур електричного чайника, який звисав до підлоги, та перекинув на себе окріп. Побутовий прилад був несправним, не мав кришки та стояв у місці, доступному для дітей.

Унаслідок нещасного випадку дитина отримала опіки 32% поверхні тіла та опіковий шок. Судово-медична експертиза встановила, що ушкодження належать до категорії тяжких і були небезпечними для життя.

Після травмування мати звернулася телефоном до педіатра. На прохання лікарки жінка надіслала фотографії ушкоджень сина. Оцінивши стан хлопчика, медикиня наполягла на негайній госпіталізації та попередила, що в разі відмови повідомить про ситуацію правоохоронців.

Однак дитину доправили до медичного закладу лише через понад 18 годин після отримання опіків. Затримка з госпіталізацією стала однією з обставин, які перевіряє слідство.

В яких умовах проживала родина

У сім’ї виховують трьох дітей. Окрім постраждалого хлопчика, якому зараз 10 років, є восьмирічна сестра та трирічний брат. Разом із дітьми та матір’ю проживає вітчим.

За інформацією прокуратури, родина перебуває у складних життєвих обставинах та перебуває на обліку соціальних служб. Фахівці неодноразово відвідували помешкання. Під час візитів вони звертали увагу дорослих на необхідність покращити умови проживання та забезпечити належний догляд за дітьми.

Правоохоронці перевіряють обставини травмування хлопчика, а також дії матері до та після нещасного випадку. Зокрема, слідство має встановити, чи належно жінка виконувала батьківські обов’язки та чому дитина не отримала медичної допомоги одразу після травмування.

Що загрожує матері

Жінці повідомили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання встановлених законом обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Процесуальне керівництво забезпечує Знам’янська окружна прокуратура.

Водночас повідомлення про підозру не є доказом вини. Згідно зі статтею 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Кіровоградщині вже траплялися випадки тяжкого травмування дітей через небезпечні побутові ситуації. У січні 2022 року десятирічний хлопчик із села Чемерпіль облив себе бензином та підпалив сірниками. Дитина отримала опіки 50% тіла.