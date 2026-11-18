Вищий антикорупційний суд 18 листопада розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Андрію Осіпову, якого підозрюють у співзаснуванні злочинної організації у межах операції «Карфаген». Прокурор вимагає взяти чоловіка під варту без можливості внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням судове засідання.

Як стало відомо, адвокати Осіпова просили провести засідання в закритому режимі, однак суд відхилив відповідне клопотання. Прокурор Дмитро Ємець наполягає на триманні під вартою без альтернативи застави.

Осіпов, імовірно, фігурує на записах НАБУ під прізвиськом Кримінал. За версією слідства, він був одним з організаторів злочинного угруповання та відповідав за забезпечення його прикриття через зв'язки у Службі безпеки України, прокуратурі та Національній поліції.

Під час обґрунтування ризиків сторона обвинувачення звернула увагу на майновий стан підозрюваного. За наведеними прокурором даними, сукупний дохід Осіпова за 2006–2026 роки становив 24 434 229 грн. Також слідство вказує на наявність у нього дорогих транспортних засобів.

Крім того, за даними обвинувачення, мати сина Осіпова, з якою він не перебуває в зареєстрованому шлюбі, володіє квартирою у житловому комплексі «Печерські Липки», житловим будинком, земельними ділянками, нежитловим приміщенням та двома автомобілями Porsche.

Окремо прокурор наголосив на можливості виїзду підозрюваного за кордон. За матеріалами слідства, Осіпов має закордонні паспорти та після початку повномасштабного російського вторгнення 37 разів виїжджав з України. Також під час негласних слідчих дій зафіксували повідомлення про можливість перетину державного кордону з використанням системи «Шлях».

Водночас Осіпов уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження НАБУ. Наприкінці липня 2026 року антикорупційні органи повідомили про викриття схеми вимагання 1 млн доларів за допомогу громадянину в уникненні кримінального переслідування та можливої екстрадиції до Росії.

Як повідомляло НАБУ, фігурант справи стверджував, що має зв'язки з вищим керівництвом СБУ, та пропонував за гроші вирішити питання з правоохоронцями. Суму планували отримати чотирма траншами по 250 тис. доларів. За версією слідства, підозрюваний отримав перші 50 тис. доларів, після чого продовжив вимагати решту коштів. Потерпілому погрожували фізичним насильством і вбивством.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За даними правоохоронців, її учасники забезпечували діяльність шахрайських колцентрів, наркоторгівлю та інші незаконні бізнеси, використовуючи зв'язки з представниками силових структур.

Також «Главком» повідомляв, що один із фігурантів «Карфагену» планував обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани. За версією слідства, це могло створити умови для переведення пов'язаного з угрупованням бізнесу в легальну площину.

Крім того, керівництво СБУ звільнило двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування. Відповідне рішення ухвалили після оприлюднення матеріалів НАБУ щодо ймовірного прикриття злочинної організації.