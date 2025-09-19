Головна Країна Суспільство
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
Хуліган, окрім витівки з пивом, ще лаявся у бік патрульного
фото: glavcom.ua

Сутичка сталася на АЗС під час комендантської години

На Хмельниччині суд призначив 30 годин громадських робіт чоловіку, який підняв руку на працівника патрульної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Подія сталася на початку серпня біля АЗС «Окко» у Кам’янці-Подільському під час комендантської години. Чоловік висловлювався нецензурною лайкою та облив пивом працівника патрульної поліції. Своїми діями, як пізніше з’ясував суд, чоловік порушив громадський порядок та спокій громадян і вчинив адміністративне правопорушення «Дрібне хуліганство».

У суді хуліган визнав свою вину і підтвердив обставини адмінправопорушення.

«Враховуючи характер вчиненого адміністративного правопорушення, обставин, за яких воно було вчинено, особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, позицію потерпілих та їх законних представників, суд вважає, що до особи слід застосувати адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт. Саме такий вид адміністративного стягнення є необхідним та достатнім для виховання особи та запобігання вчинення нових правопорушень як правопорушником, так і іншими особами», – зазначено у постанові суду.

Крім того, чоловік має сплатити 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, що санкція статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство») передбачає накладення штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. Поліцейські склали щодо порушниці адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

