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Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби
фото: depositphotos.com

Обвинувачений зізнався у суді: не бажає бути мобілізованим, бо має погане передчуття

Військовозобов’язаний із Волині отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15 березня.

За матеріалами справи, у середині жовтня 2022 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Однак чоловік проігнорував відправку для проходження служби у військовій частині.

У свій захист обвинувачений заявив: у нього на утриманні дружина, двоє дітей, та хвора матір. Це й стало причиною ухилення від мобілізації. У скоєному розкаявся, просив суворо не карати.

Водночас суд розібрав на молекули аргументи обвинуваченого. Зокрема, у судовому засіданні чоловік повідомив, що обставиною, яка спонукала до ухилення від призову, є необхідність фінансового забезпечення сім’ї. Він неофіційно працює продавцем, отримує заробітну плату у розмірі 15-20 тис. грн. Також обвинуваченому відомо, що мобілізованим виплачують зарплату близько 30 тис грн., що є більшою від його зарплати. Попри це він все одно не бажає бути мобілізованим, «оскільки має погане передчуття».

«З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим є не матеріальне забезпечення сім’ї, а страх перед тягарем військової служби», – сказано у вироку.

Також Феміда з’ясувала, що малолітня дитина, яка перебуває на утриманні обвинуваченого, насправді має батька. Той регулярно сплачує аліменти ексдружині, з якою тепер мешкає обвинувачений.

Помилковим твердженням, на думку суду, є й те, що матір обвинуваченого залежить від свого сина. У дійсності вона проживає окремо. Будь-яких висновків про її обмеження працездатності або піклування суду не було надано.

Підсумовуючи, суд наголосив, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання із застосуванням статті 75 Кримінального кодексу бажаного  – не запобіжить вчиненню нових кримінальних правопорушень. І тому призначив реальний термін покарання.

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Теги: Волинська область мобілізація в'язниця вирок ухилянти

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