Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
Командир прикордонної частини отримав вирок за закупівлю неякісних шоломів
фото з відкритих джерел

Обвинувачений отримав п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном

 

Суд визнав винним командира однієї з військових частин Держприкордонслужби у недбалому ставленні до служби під час війни. Йдеться про закупівлю балістичних шоломів на 36 млн грн, які виявилися неякісними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість. Внаслідок цього прикордонники отримали захисне спорядження неналежної якості.

Суд погодився з доводами прокурорів і визнав командира винним за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йому призначили п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Також в Офісі Генпрокурора повідомили, що триває судовий розгляд стосовно директора товариства, яке поставило Держприкордонслужбі ці шоломи.

У ДБР повідомили, що постачальник вже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю озброєнь для України. Йдеться про розкрадання понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року. 

«Главком» інформував, шо детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

Також «Главком» сповіщав, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника штабу однієї з військових частин у Миколаївській області, якого підозрюють у організації схеми незаконного нарахування бойових виплат. До цієї схеми також був залучений його брат, який обіймав посаду командира підрозділу. 

Читайте також:

Теги: військові суд Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб ЗСУ: Велич і моральний прогрес нації можна виміряти тим, як в цій нації ставляться до тварин
Генштаб ЗСУ показав зворушливі фото військових з тваринами
7 червня, 11:05
У цивільному житті Каліпсо була менеджером із туризму
«Бучанські відьми», які захищають небо Київщини, розповіли, що найважче у їхній роботі
8 червня, 18:12
У застосунку для військових «Армія+» зʼявився новий сервіс - мультипідпис рапортів
У застосунку «Армія+» зʼявився новий сервіс
20 червня, 15:04
ISW: Розвідка попередила про загрозу відправки військ КНДР в Україну
ISW: Розвідка попередила про загрозу відправки військ КНДР в Україну
27 червня, 06:14
З січня по червень 2025 року росіяни вбили 56 українських військовополонених
Скільки окупантів засуджено за страту полонених захисників: дані Генпрокуратури
2 липня, 09:11
Обвинувачений відмовився від одержання «бойової» повістки
В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації
14 червня, 17:30
Інна Голобородько продовжує шукати тата
Окупанти пишуть полтавці погрози з телефону зниклого на фронті батька
15 червня, 15:19
Роксолана Пиртко домагається видалення усіх згадок і фото про діяльність та майно своєї сім'ї
Рідні нардепа-втікача Дубневича почали чистити інтернет від згадок про себе: деталі
26 червня, 15:52
Європа таємно готується до скорочення військової присутності США – Euractiv
Європа таємно готується до скорочення військової присутності США – Euractiv
Вчора, 18:45

Кримінал

Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій
Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій
На Тернопільщині директор і головний лісничий допустили незаконні рубки дерев на 57 млн грн
На Тернопільщині директор і головний лісничий допустили незаконні рубки дерев на 57 млн грн
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
141K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
71K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
19K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua