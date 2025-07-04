Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн

Обвинувачений отримав п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном

Суд визнав винним командира однієї з військових частин Держприкордонслужби у недбалому ставленні до служби під час війни. Йдеться про закупівлю балістичних шоломів на 36 млн грн, які виявилися неякісними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість. Внаслідок цього прикордонники отримали захисне спорядження неналежної якості.

Суд погодився з доводами прокурорів і визнав командира винним за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Йому призначили п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Також в Офісі Генпрокурора повідомили, що триває судовий розгляд стосовно директора товариства, яке поставило Держприкордонслужбі ці шоломи.

У ДБР повідомили, що постачальник вже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю озброєнь для України. Йдеться про розкрадання понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року.

«Главком» інформував, шо детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

Також «Главком» сповіщав, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника штабу однієї з військових частин у Миколаївській області, якого підозрюють у організації схеми незаконного нарахування бойових виплат. До цієї схеми також був залучений його брат, який обіймав посаду командира підрозділу.