Суд закрив справу про напад на журналістів «Наших грошей»

Слідчий справи вирішив, що журналісти «самі винні», а суд підтримав

Києво-Святошинський районний суд вирішив закрити справу щодо нападу на знімальну групу програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Про це повідомляється на сайті bihus.info. Як відзначають журналісти, причиною для закриття стало виявлення під час судового розгляду нескасованої постанови про закриття кримінального провадження (Ч.10 ст 284



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчий справи вирішив, що журналісти «самі винні», а суд підтримав

Києво-Святошинський районний суд вирішив закрити справу щодо нападу на знімальну групу програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Про це повідомляється на сайті bihus.info.

Як відзначають журналісти, причиною для закриття стало виявлення під час судового розгляду нескасованої постанови про закриття кримінального провадження (Ч.10 ст 284 КПК України) за підписом слідчого Захарченка, який раніше стверджував, що не підписував даної постанови. Більше того, за фактом підробки підпису відкрите ще одне кримінальне провадження.

«Однак, 7 лютого Сергій Захарченко у залі суду він змінив покази і заявив, що таки підписував постанову про закриття у 2016. Тоді слідчий закрив справу, оскільки вважав, що журналісти під час виконання свої професійних обов’язків перевищили свої службові повноваження. Доказів нападу зятем заступника міністра МВС Олегом Поліщуком на знімальну групу слідчому виявилось недостатньо», - йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, слідчий порушив закон і сприяв «розвалу справи».

Нагадаємо, у 2015 році напад стався біля маєтку родини екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у селі Лісники Київської області. Відразу після нападу Сергій Чеботар заявив, що його родина не має нерухомості у зазначеному населеному пункті.

Натомість, журналісти опублікували документи, які свідчать, що будинок біля якого стався грабіж, належить дочці Чеботаря - Оксані, а один з нападників, який зафільмований на відео - зять екс-посадовця Олег Поліщук. Лише після цього Сергій Чеботар згадав про власність на землю, але все одно стверджував, що це майно зятя. Хоча офіційно власницею була його донька Оксана Чеботар.