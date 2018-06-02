Суд залишив під арештом майно Розенблата

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Нардеп Борислав Розенблат

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді залишено без змін

Апеляційний суд міста Києва залишив під арештом майно народного депутата України VIII скликання, підозрюваного Борислава Розенблата.

Про це інформує прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

Зазначається, що 1 червня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу представника скаржника, подану в інтересах підозрюваного Розенблата, на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року, якою задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно підозрюваного Розенблата.

«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишено без змін, апеляційну скаргу представника скаржника, подану в інтересах підозрюваного Розенблата Б., - без задоволення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні суд відмовився повернути Розенблату заставу в 7 мільйонів гривень.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутатів Верховної Ради Максима Полякова («Народний фронт») і Розенблата за підозрою у хабарництві.

До слова, Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР. Народному депутату Бориславу Розенблату в задоволенні позовних вимог відмовили.