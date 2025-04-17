$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю

Посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів

Посадовця затримано під час чергового отримання грошей у розмірі 100 тис. грн

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу Деснянської районної державної адміністрації Києва за підозрою в систематичному вимаганні грошей з місцевих підприємців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань та Київську міську прокуратуру.

В повідомленнях правоохоронців не називається ім’я фігуранта, але за даними «Главкома», це – начальник відділу з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку Деснянської РДА Василь Біньковський. Про його затримання раніше повідомляв керівник Офісу трансформації Максим Бахматов, кандидатуру якого погоджено Кабміном на посаду голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчі прокуратури встановили, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.

За даними прокуратури, за безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно платити 500 доларів США, втім, якщо таких точок багато, то можлива знижка у 100 доларів США.

Як повідомили у ДБР, у січні 2025 року чиновник запропонував підприємцю, який продавав м’ясну продукцію та ковбаси, сплачувати щомісячну «данину» за гарантію безперешкодної роботи. Зафіксовано щонайменше дві такі передачі коштів.

Посадовця затримано під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торговельних точок фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис. грн», – повідомили у прокуратурі.

З однієї торгової точки чиновник вимагав щомісячно $500 фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що затримали чоловіка «на гарячому» під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торгівельних точок у розмірі 100 тис. грн. Під час обшуків вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо, на Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства. Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства.