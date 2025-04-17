Головна Київ Новини
search button user button menu button

$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
Посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Посадовця затримано під час чергового отримання грошей у розмірі 100 тис. грн  

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу Деснянської районної державної адміністрації Києва за підозрою в систематичному вимаганні грошей з місцевих підприємців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань та Київську міську прокуратуру.

В повідомленнях правоохоронців не називається ім’я фігуранта, але за даними «Главкома», це – начальник відділу з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку Деснянської РДА Василь Біньковський. Про його затримання раніше повідомляв керівник Офісу трансформації Максим Бахматов, кандидатуру якого погоджено Кабміном на посаду голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчі прокуратури встановили, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей за розміщення торгівельних точок в Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.

За даними прокуратури, за безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно платити 500 доларів США, втім, якщо таких точок багато, то можлива знижка у 100 доларів США.

Як повідомили у ДБР, у січні 2025 року чиновник запропонував підприємцю, який продавав м’ясну продукцію та ковбаси, сплачувати щомісячну «данину» за гарантію безперешкодної роботи. Зафіксовано щонайменше дві такі передачі коштів.

Посадовця затримано під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торговельних точок
Посадовця затримано під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торговельних точок
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис. грн», – повідомили у прокуратурі.

З однієї торгової точки чиновник вимагав щомісячно $500
З однієї торгової точки чиновник вимагав щомісячно $500
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що затримали чоловіка «на гарячому» під час чергового отримання грошей за нелегальну роботу торгівельних точок у розмірі 100 тис. грн. Під час обшуків вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо, на Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства. Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства.

Читайте також:

Теги: стихійна торгівля місцева влада корупція в Україні Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
21 березня, 01:51
Кормишкіна має перерахувати до державного бюджету 20 млн грн
Суд виніс вирок екснардепці Кормишкіній у справі про незаконне збагачення
21 березня, 15:40
Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені
Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів
27 березня, 09:05
Три багатоповерхівки 1960-х років у Глазго за лічені секунди були знесені контрольованим вибухом
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
27 березня, 12:33
Резніков може отримати підозру, якщо правоохоронці знайдуть докази його причетності до справи
Розкрадання на закупівлях харчів для армії. НАБУ повідомило статус ексміністра Резнікова
3 квiтня, 18:03
Наслідки ворожої атаки у Києві
З'явилися перші кадри руйнувань у Києві: влада повідомила про наслідки ракетного удару (оновлено)
6 квiтня, 07:08
На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту
Зміни маршрутів: як курсуватиме транспорт через будівництво метро на Виноградар
28 березня, 17:50
Завершення опалювального періоду у Білій Церкві розпочнеться 15 квітня
Біла Церква готується до відключення опалення: влада оголосила дату
14 квiтня, 16:57
Правоохоронці протягом кількох годин розшукали та затримали грабіжника
Зухвале пограбування військового біля метро: який вирок отримав грабіжник
15 квiтня, 10:33

Новини

$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру
Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру
Суд скасував вирок у вигляді штрафу посадовцю з Броварів, який п'яним збив чотирьох людей
Суд скасував вирок у вигляді штрафу посадовцю з Броварів, який п'яним збив чотирьох людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
36K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
34K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
11K
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua