ДБР оголосило підозру директору «Нижньодністровської ГЕС» через мільйонні розтрати

7 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців

ДБР: Організував «оборудку» директор, який залучив до протиправних дій керівницю відділу публічних закупівель

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану керівництвом «Нижньодністровської ГЕС»: посадовці розтратили майже 5 млн грн під час проведення ремонтних робіт на станції. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, організував «оборудку» генеральний директор, який залучив до протиправних дій керівницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Cтанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

«Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адміністративної відповідальності, підрядні договори не були переглянуті. За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури», – йдеться у розслідуванні.

Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 млн грн. За попередніми даними слідства, «переплачені» кошти були розподілені між учасниками схеми.

Також перевіряється можливе порушення норм безпеки при виконанні ремонтних робіт. Наразі, жодних загроз сталому функціонуванню станції не зафіксовано.

фото: ДБР

7 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн грн готівкою в різній валюті.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР. За даними «Главкома», мова про полковника Петра Ткачука. Він примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Ткачуку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 450 тис. грн та відсторонено від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.