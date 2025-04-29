«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі

Наприкінці грудня 2023 року президент ввів персональні санкції проти Єрмолаєва, який має громадянство Кіпру

Обкладений санкціями в Україні доларовий мільйонер Вадим Єрмолаєв успішно розвиває власний бізнес у Дніпрі. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Як вийти з-під санкцій сухим і отримати подяку уряду? Майстер-клас бізнесмена Вадима Єрмолаєва».

За інформацією голови правління ГО «Громадський контроль» (Дніпро) Дениса Селіна, Вадим Єрмолаєв має тісні зв’язки з місцевим депутатським корпусом, з міською владою Дніпра. Це чітко прослідковується, якщо зазирнути в електронні закупівлі ProZorro.

«Ідеться про реконструкцію площі Успенської у Дніпрі, замовником якої виступив департамент капітального будівництва міської ради. Всього було розтендерено понад 300 млн грн і переможцем без суттєвої конкуренції стала фірма «Акам», яка дуже близька до Вадима Єрмолаєва. Переможна серія на тендерах афільованих компаній з Єрмолаєвим спостерігалася і після накладення на нього санкцій», – пояснив громадський діяч.

Ще одна ниточка зв’язків тягнеться до мера Дніпра Бориса Філатова – через депутата Дніпропетровської облради Андрія Мороза. 10 років тому Мороз працював комерційним директором згаданої фірми «Акам», а з 2020 року зайшов до облради під прапором партії «Пропозиція». У 2020 році саме Філатов разом із п’ятьма міськими головами заснували цю політсилу. І саме від «Пропозиції» Борис Філатов переобрався мером Дніпра.

«Те, що санкції не паралізували бізнес-активність структур Єрмолаєва, свідчить і будівництво розважального закладу, що у центрі Дніпра поблизу ТРЦ «Міст-сіті», яке належить Вадиму Володимировичу. Усі роблять вигляд, що не знають, хто замовник і виконавець цих робіт», – зауважив Денис Селін.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення статки Вадима Єрмолаєва оцінювалися різними ЗМІ у понад $200 млн. Бізнесмен родом із Дніпра, тут зосереджені основні його активи: виробництво споживчих товарів; девелопмент; аграрний бізнес; виробництво медичних виробів, будівельних матеріалів і безшовних труб.

23 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким було введено санкції щодо ряду фізичних і юридичних осіб. Серед них громадянин Кіпру, бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Конкретно щодо Єрмолаєва на 10 років запроваджено 15 видів санкцій, серед них блокування активів; повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

24 червня 2024 року глава держави перезатвердив десятирічні санкції стосовно Вадима Єрмолаєва.

Як повідомляв «Главком», після Великодня перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко побувала у Дніпрі, і відвідала завод, який виробляє фурнітуру для вікон і дверей. Ідеться про Axor Industry. Це підприємство входить в орбіту бізнесмена Вадима Єрмолаєва, на якого держава наклала санкції.

До слова, Служба безпеки України підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.