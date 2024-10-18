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«Хезболла» заявила про посилення війни з Ізраїлем після вбивства лідера ХАМАС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Хезболла» заявила про посилення війни з Ізраїлем після вбивства лідера ХАМАС
«Хезболла» пригрозила, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Убивство лідера ХАМАСу стало ключовою подією у війні на Близькому Сході

Ліванське бойове угруповання «Хезболла» переходить до нового етапу ескалації у війні проти Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

«Хезболла» заявила, що сотні бійців повністю готові відобразити будь-яке наземне вторгнення Ізраїлю до південноліванських сіл. Крім того, угруповання пригрозило, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю і вперше застосує «високоточні ракети».

Як зазначає Reuters, вбивство лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара під час операції ізраїльських солдатів у палестинському анклаві стало ключовою подією в річному конфлікті. Західні лідери заявили, що його смерть дала можливість завершити конфлікт, але прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна триватиме доти, доки не будуть повернуті заручники, захоплені бойовиками ХАМАСу.

«Сьогодні ми звели рахунки. Сьогодні злу завдано удару, але наше завдання ще не виконано. Дорогі сім'ї заручників. Це важливий момент: Це важливий момент у війні. Ми будемо продовжувати наступати з повною силою, поки всі ваші близькі, наші близькі не повернуться додому», – казав Нетаньягу.

Сінвар, який був названий загальним лідером ХАМАСу після вбивства політичного лідера Ісмаїла Ханії в Тегерані в липні, як вважалося, переховувався в лабіринті тунелів, які ХАМАС побудував під Газою протягом останніх двох десятиліть. Сінвар був убитий під час перестрілки на півдні Гази в середу, 16 жовтня, ізраїльськими військами, які спочатку не знали, що спіймали ворога номер один своєї країни, заявили ізраїльські офіційні особи.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». За його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

До слова, місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору».

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Теги: війна Ізраїль ХАМАС Ліван Сектор Гази

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