Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ліжко у доларах. Антикорупційний суд арештував готівку, вилучену у голови МСЕК Хмельниччини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ліжко у доларах. Антикорупційний суд арештував готівку, вилучену у голови МСЕК Хмельниччини
Серед арештованого – брендовий годинник Rolex, сережки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки
фото: ДБР

У квартирі Тетяни Крупи було знайдено $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн готівки

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA – Geneve Suisse і сережки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Додамо, що 31 жовтня антикорупційний суд прийняв вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали про арешт буде оголошено 5 листопада.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

Читайте також:

Теги: медицина війна гроші арешт мобілізація Хмельницький Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше
Глобальна війна стає все реальнішою
16 жовтня, 17:00
До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти збройних сил РФ
Під Вугледаром РФ втратила більше елітних солдатів, ніж за 10 років у Чечні – BBC
4 жовтня, 19:35
Окупанти просуваються південніше і північніше міста Селидове
Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ
5 жовтня, 15:49
4 жовтня Вавілова дізналася про втрату дитини, а 5 жовтня їй зробили операцію
Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину
6 жовтня, 20:02
ЗСУ за добу знищили 31 дрон противника
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 жовтня, 08:14
У ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі
Київський міський ТЦК пояснив, який ефект дали рейди у публічних місцях
16 жовтня, 20:22
Раніше Нацполіція повідомляла, що, до прикладу, чверть підпалів військових автівок здійснюють саме підлітки
РФ вербує підлітків для диверсій. Поліція дала поради, як вберегти дітей від впливу
24 жовтня, 18:04
Президент України обговорив з прем’єр-міністром Норвегії підтримку України
Норвегія збільшить військову допомогу Україні
29 жовтня, 16:09
«Шахеди» атакували столицю України
У Києві внаслідок падіння уламків дронів трапилась пожежа
Сьогодні, 04:01

Кримінал

Ліжко у доларах. Антикорупційний суд арештував готівку та майно, вилучене у голови МСЕК Хмельниччини
Ліжко у доларах. Антикорупційний суд арештував готівку та майно, вилучене у голови МСЕК Хмельниччини
Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)
Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)
Директор шахти на Львівщині не виплатив зарплатню на суму 1,5 млн грн: його судитимуть
Директор шахти на Львівщині не виплатив зарплатню на суму 1,5 млн грн: його судитимуть
Митрополит, що написав гімн-молитву за Росію і втік до Кирила, звернувся до Верховного суду
Митрополит, що написав гімн-молитву за Росію і втік до Кирила, звернувся до Верховного суду
Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок
Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
39K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
13K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
12K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua