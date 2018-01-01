Суддю, який стріляв у детективів НАБУ, відпустили під домашній арешт

Захист обвинуваченого наголошував на тому, що суддя прийняв детективів НАБУ за грабіжників, тому стріляв у них на ураження

Заводський районний суд Миколаєва 6 лютого відпустив із-під варти під цілодобовий домашній арешт суддю з Одеси Олексія Бурана, відомого стріляниною по детективах Національного антикорупційного бюро під час затримання. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК). «Суд врахував лише аргументи захисту обвинуваченого, який



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Фото: Центр протидії корупції Суд у справі судді Олексія Бурана, 6 лютого

Захист обвинуваченого наголошував на тому, що суддя прийняв детективів НАБУ за грабіжників, тому стріляв у них на ураження

Заводський районний суд Миколаєва 6 лютого відпустив із-під варти під цілодобовий домашній арешт суддю з Одеси Олексія Бурана, відомого стріляниною по детективах Національного антикорупційного бюро під час затримання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

«Суд врахував лише аргументи захисту обвинуваченого, який наголошував на тому, що Буран прийняв детективів НАБУ за грабіжників, тому стріляв у них на ураження. Це є маніпуляцією, оскільки наявний відеозапис із обшуків, на якому видно, що детективи НАБУ чітко представилися», – заявив юрист ЦПК Віталій Цокур, який був присутній на суді.

«Звільнення Бурана з-під варти дає йому моральну перевагу та можливості впливати на хід розгляду справи через свідків, котрі мають бути допитані», – додав юрист.

Також він зазначив, що суддя тепер зможе нескінченно затягувати розгляд справи.

Нагадаємо, 29 березня 2016 року Буран відкрив стрілянину по слідчих НАБУ, які викрили його у хабарі в розмірі 500 тис. грн.