У центрі Львова вибухнув МАФ з бургерами, є постраждала
- Сьогодні, 10:49
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Вибух стався о 5:35 ранку в кіоску «Бургер»
Внаслідок вибуху в закладі громадського харчування у Львові постраждала 17-річна дівчина.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Львівської області.
«Сьогодні, 10 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Зерновій у Львові близько 5.35 стався вибух, внаслідок якого травмовано людину», - передає Нацполіція.
За даними місцевих ЗМІ, вибух стався в кіоску «Бургер». Попередньо встановлено, що причиною вибуху міг стати витік побутового газу.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу потерпілої - це 17-річна львів’янка, яка перебувала у закладі. Лікарі діагностували у неї струс головного мозку та опік обличчя.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.