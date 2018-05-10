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    Кримінал

    У центрі Львова вибухнув МАФ з бургерами, є постраждала

    Вибух стався о 5:35 ранку в кіоску «Бургер»
    Внаслідок вибуху в закладі громадського харчування у Львові постраждала 17-річна дівчина. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Львівської області. «Сьогодні, 10 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Зерновій у Львові близько 5.35 стався вибух,
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    Вибух стався о 5:35 ранку в кіоску «Бургер»

    Внаслідок вибуху в закладі громадського харчування у Львові постраждала 17-річна дівчина.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Львівської області.

    «Сьогодні, 10 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Зерновій у Львові близько 5.35 стався вибух, внаслідок якого травмовано людину», - передає Нацполіція.

    За даними місцевих ЗМІ, вибух стався в кіоску «Бургер». Попередньо встановлено, що причиною вибуху міг стати витік побутового газу.

    На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу потерпілої - це 17-річна львів’янка, яка перебувала у закладі. Лікарі діагностували у неї струс головного мозку та опік обличчя.

    Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

     

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