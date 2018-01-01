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    Кримінал

    У Чернігові знайшли викрадачів пам'ятників Коцюбинського і Пушкіна

    Зловмисникам загрожує від трьох до п’яти років ув'язнення
    У Чернігові поліція затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна. Про це повідомляє ВВС. «У поліції є низка доказів та свідчення очевидців, що вказують на причетність до скоєння злочину саме цих осіб. Вирішується питання про підозру в скоєнні
    • Сьогодні, 17:49
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    На Чернігівщині&nbsp;знайшли викрадені пам'ятники Коцюбинського і Пушкіна
    На Чернігівщині знайшли викрадені пам'ятники Коцюбинського і Пушкіна

    Зловмисникам загрожує від трьох до п’яти років ув'язнення

    У Чернігові поліція затримала групу раніше судимих наркозалежних осіб, яких звинувачують у викраденні погрудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна. Про це повідомляє ВВС.

    «У поліції є низка доказів та свідчення очевидців, що вказують на причетність до скоєння злочину саме цих осіб. Вирішується питання про підозру в скоєнні правопорушень та обрання запобіжного заходу», - зазначає речник Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль.

    За його словами, кримінальну справу порушили за статтею 185 (крадіжка) та 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу.

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    У разі доведення вини особам загрожує від трьох до п’яти років ув'язнення. Також буде враховуватися те, що ці люди вже притягалися до відповідальності.

    Зараз погруддя Коцюбинського та Пушкіна, які поліція знайшла 4 січня у схованці в лісопарку, зберігаються у поліції.

    Місце могили Михайла Коцюбинського останнім часом неодноразово намагались понівечити. Зокрема, невідомі пошкодили огорожу навколо могили - виламали деякі елементи, імовірно, аби здати на металобрухт.

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