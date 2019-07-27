У Чернівцях бійка між молодиками переросла у стрілянину



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На місці події по вулиці Українська у Чернівцях був виявлений відстріляний патрон

Попередньо, поліцейські встановили одного з учасників конфлікту

У Чернівцях між молодиками виникла бійка, під час якої сталася стрілянина. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що 26 липня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про бійку між чотирма хлопцями на вулиці Українській в Чернівцях. Також заявник повідомила, що чула звуки, схожі на постріли.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці оглянули місце, де побилися молоді люди, і встановлюють обставини і осіб, причетних до інциденту.

На місці події був виявлений відстріляний патрон. Попередньо, поліцейські встановили одного з учасників конфлікту.

За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у четвер ввечері у Чернівцях в смітті знайшли пістолети.