Поліцейські затримали чоловіка, який напав на неповнолітню дівчину

У Харкові чоловік напав на школярку заради мобільного телефона. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, до Індустріального відділу поліції у Харкові звернулася 37-річна мешканка району. Жінка розповіла, що близько 14-00 у під'їзді житлового будинку на її 11-річну доньку напав незнайомець та пограбував. Зловмисник під загрозою ножа



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Нападник відібрав телефон, погрожуючи ножем

Поліцейські затримали чоловіка, який напав на неповнолітню дівчину

У Харкові чоловік напав на школярку заради мобільного телефона. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, до Індустріального відділу поліції у Харкові звернулася 37-річна мешканка району. Жінка розповіла, що близько 14-00 у під'їзді житлового будинку на її 11-річну доньку напав незнайомець та пограбував. Зловмисник під загрозою ножа відібрав у школярки мобільний телефон.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Отримавши прикмети злочинця, поліцейські розпочали пошукові заходи. Невдовзі оперативники вийшли на слід зловмисника, ним виявився 30-річний мешканець Харкова.

Як повідомив начальник Індустріального відділу поліції Сергій Мєлєшев, чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (грабіж) Кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства чоловікові загрожує до 4 років позбавлення волі.