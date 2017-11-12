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    У Харкові чоловік побив сусідку і та померла у лікарі

    16 січня жінка у тяжкому непритомному стані була доставлена до лікарні
    У Харкові чоловік побив сусідку, і через 2 тижні жінка померла. Згідно довідки судового-медичного експерта, смерть 34-річної жінки настала внаслідок важкої черепно-мозкової травми, забою та набряку головного мозку, інформує поліція Харківщини. Під час досудового розслідування встановлено, що 6 січня між загиблою та її 42-річним сусідом сталася
    • Сьогодні, 13:59
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    16 січня жінка у тяжкому непритомному стані була доставлена до лікарні

    У Харкові чоловік побив сусідку, і через 2 тижні жінка померла. Згідно довідки судового-медичного експерта, смерть 34-річної жінки настала внаслідок важкої черепно-мозкової травми, забою та набряку головного мозку, інформує поліція Харківщини.

    Під час досудового розслідування встановлено, що 6 січня між загиблою та її 42-річним сусідом сталася сварка. В ході конфлікту чоловік наніс жінці удар кулаком в обличчя, від якого вона впала та вдарилась головою об підлогу.

    16 січня жінка у тяжкому непритомному стані була доставлена до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Через кілька днів вона померла.

    Слідчим Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Слідство триває.

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