У Харкові п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона
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Чоловік здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири
Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав
У Московському районі Харкова чоловік відкрив стрілянину з балкона власної квартири. Про це у неділю повідомляє прес-служба Нацполіції.
Стрілянина сталася на вулиці Гвардійців Широнінців 9 березня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
«40-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири», - йдеться в повідомленні.
Інформація про інцидент внесена до журнал єдиного обліку.
Нагадаємо, минулого тижня на Київщині сталося вбивство: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда.