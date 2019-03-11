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    Кримінал

    У Харкові п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона

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    Чоловік&nbsp;здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири - У Харкові п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона
    Чоловік здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири

    Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав

    У Московському районі Харкова чоловік відкрив стрілянину з балкона власної квартири. Про це у неділю повідомляє прес-служба Нацполіції. 

    Стрілянина сталася на вулиці Гвардійців Широнінців 9 березня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. 

    «40-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири», - йдеться в повідомленні. 

    Інформація про інцидент внесена до журнал єдиного обліку.

    Нагадаємо, минулого тижня на Київщині сталося вбивство: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда.

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