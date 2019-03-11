У Харкові п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкона



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Чоловік здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У Московському районі Харкова чоловік відкрив стрілянину з балкона власної квартири. Про це у неділю повідомляє прес-служба Нацполіції.

Стрілянина сталася на вулиці Гвардійців Широнінців 9 березня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

«40-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета з балкона своєї квартири», - йдеться в повідомленні.

Інформація про інцидент внесена до журнал єдиного обліку.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині сталося вбивство: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда.