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    Вбивство на Київщині: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда

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    У помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили гільзу 12 калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю - Вбивство на Київщині: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда
    У помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили гільзу 12 калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю
    Фото: Нацполіція

    Скривавлене тіло 60-річного мешканця Яготина виявили на кухні будинку

    До поліції Київщини надійшло повідомлення від працівника швидкої допомоги про те, що в одному з будинків міста Яготин виявлено тіло 60-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Медики діагностували вогнепальне поранення голови, шиї та грудей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Під час оперативно-розшукових заходів працівники Яготинського відділення поліції встановили особу, причетну до скоєння даного злочину. Ним виявився 42-річний місцевий житель.

    Поліцейські затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 КПК України. Чолов’яга зізнався у скоєному та надав правдиві покази.

    Виявляється таким чином він хотів похизуватися, що у нього є зброя, та налякати сусіда. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив неприцільний вогонь по його будинку. Щодо походження рушниці чоловік не зізнається – сказав, що знайшов її просто неба серед міста.  

    Під проведення невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили гільзу 12 калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю.  

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    Вбивство на Київщині: п’яний чоловік відкрив стрілянину по будинку сусіда

    Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи.

    За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину. Триває слідство.

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