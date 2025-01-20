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Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW
Триває 1062-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Армія РФ продовжує наступальні дії

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжуть наступальні дії. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Донеччина

Українські сили просунулися в Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції на вогнетривкому заводі в центрі Часів Яру. Водночас російські війська нещодавно просунулися вулицею Толстого в західному Часовому Яру.

19 січня російські мілблогери заявили, що російські війська захопили мікрорайони Новопівнічний і Десята в Часовому Яру, просунулися в район цеху Вогнетривкого заводу та на північ Часового Яру. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наземні атаки в межах самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Предтечиного, Ступочок і Білої Гори 18 і 19 січня. Речник Луганського угруповання військ Збройних сил України підполковник Дмитро Запорожець 18 січня повідомив, що українські війська відбили російські дрібні та середні штурми на території Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 1

Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські військові нещодавно відбили втрачені позиції в південній Щербинівці (на південний захід від Торецька). Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ до території Торецької шахти на півночі Торецька та на північний захід уздовж вулиці Степана Разіна на заході Торецька.

19 січня російські мілблогери заявили, що російські сили захопили половину шахти Торецька на півночі Торецька, просунулися в районі шахти «Центральна» в центрі Торецька, а також просунулися й очищають українські сили в Кримському (на північ від Торецька). Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. 

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 2

Також 19 січня росіяни продовжували наступ на Покровському напрямку, але не просунулися. 19 січня російський міліблогер заявив, що російські війська захопили Котлине (на південний захід від Покровська) та що російські війська, які діяли на південний захід від Покровська, захопили шахту № 2 біля Котлиного, просунулися на 800 метрів і закріпили позиції в північній Упсенівці, увійшли в Новоандріївку та просуваються в напрямку Срібного (все на південний захід від Котлиного). Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 3

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Старих Тернів (на північний захід від Курахового).  Російські війська продовжували наступ на північний захід від Курахового в районі Слов’янки та Петропавлівки та в напрямку Костянтинополя та Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного та Улакли; і на південний захід від Курахового біля Янтарного 18 і 19 січня.

Російські сили нещодавно просунулися далі у східній Великій Новосілці. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися у східній Великій Новосілці.  18 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися на північний схід від Великої Новосілки. Однак в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 4

Курська операція

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в східну Курилівку (на південь від Суджі).  Російський милблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Вікторівки (на північний захід від Суджі). Інший російський мілблогер стверджував, що російські сили, які діють на північний захід від Суджі, перегруповуються біля Старої та Нової Сорочини та атакують поблизу Миколаєва та Вікторівки.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 5

Луганщина

Російські війська нещодавно просунулися вздовж російсько-українського міжнародного кордону на північний схід від Куп’янська. Генштаб України визнав нещодавні заяви, що російські війська атакували поблизу Строївки (на північний схід від Куп’янська вздовж російсько-українського міжнародного кордону ), вказуючи на те, що твердження російського милблогера про те, що російські війська просунулися на північ від Тополі (на південний схід від Будівки) є точним. 19 січня російський милблогер заявив, що російські війська просуваються на південний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська), але в ISW не знайшли доказів цього твердження 18 і 19 січня російські війська наступали на північний схід від Куп’янська вздовж російсько-українського міжнародного кордону в районі Строївки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 6

Харківщина

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 18 і 19 січня, але не просунулися.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 7

Південь

Російські війська 18 і 19 січня продовжували наступальні операції на північ від Роботиного в районі Новоданилівки, але не просунулися.

Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW фото 8

Нагадаємо, що триває 1062-й день війни.

Протягом минулої доби відбулось 180 бойових зіткнень

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

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Теги: Харків Генштаб військові Запорожець наступ росіяни Часів Яр

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