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У ТЦК на Буковині помер чоловік: реакція Лубінця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У ТЦК на Буковині помер чоловік: реакція Лубінця
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лубінець: З метою з’ясування всіх обставин справи, моя представниця в Чернівецькій області Ірина Ісопенко скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП

Сьогодні, в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області помер чоловік. Наразі представник омбудсмена з'ясовує всі деталі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«З метою з’ясування всіх обставин справи, моя представниця в Чернівецькій області Ірина Ісопенко скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області», – йдеться у повідомленні.

Водночас попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів.

Згідно з інформацією гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.

Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як «природну смерть».

Нагадаємо, що в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області помер чоловік. Наразі поліція з’ясовує обставини його смерті.

Раніше у червні 2024 року на Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування.

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Теги: Лубінець ТЦК Чернівці Буковина смерть мобілізація

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