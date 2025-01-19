На Чернігівщині засудили чоловіка, який вкрав дерев’яний туалет

Чоловік зізнався у скоєному та повернув кабінку

На Чернігівщині засудили чоловіка, який викрав дерев'яну туалетну кабіну з території будівництва фортифікаційних споруд. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка в умовах воєнного стану) та призначив п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік. Відповідний вирок виніс 26 грудня Городнянський районний суд Чернігівської області, йдеться в реєстрі судових рішень.

У вироку суду вказано, що подія сталася у жовтні 2024 року. Чоловік викрав дерев'яну туалетну кабінку вартістю 6100 гривень.

За словами обвинуваченого, він випасав корів поблизу будівництва фортифікаційних споруд, помітив кабінку та вирішив забрати її. Чоловік завантажив споруду на віз та перевіз до свого господарства.

Чоловік зізнався у скоєному та повернув кабінку.

Суд врахував каяття обвинуваченого, позитивну характеристику за місцем проживання та відсутність попередніх судимостей.

Чоловік має компенсувати витрати на судову експертизу в розмірі 1135 гривень.

Судове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше на Житомирщині працівнику моргу повідомили про підозру. Він зняв золоту обручку із руки загиблого військового та здав у ломбард.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн.