Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Чернігівщині засудили чоловіка, який вкрав дерев’яний туалет

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Чернігівщині засудили чоловіка, який вкрав дерев’яний туалет
Чоловік викрав дерев'яну туалетну кабіну з території будівництва фортифікаційних споруд
фото з відкритих джерел

Чоловік зізнався у скоєному та повернув кабінку

На Чернігівщині засудили чоловіка, який викрав дерев'яну туалетну кабіну з території будівництва фортифікаційних споруд. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка в умовах воєнного стану) та призначив п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік. Відповідний вирок виніс 26 грудня Городнянський районний суд Чернігівської області, йдеться в реєстрі судових рішень.

У вироку суду вказано, що подія сталася у жовтні 2024 року. Чоловік викрав дерев'яну туалетну кабінку вартістю 6100 гривень.

За словами обвинуваченого, він випасав корів поблизу будівництва фортифікаційних споруд, помітив кабінку та вирішив забрати її. Чоловік завантажив споруду на віз та перевіз до свого господарства.

Чоловік зізнався у скоєному та повернув кабінку.

Суд врахував каяття обвинуваченого, позитивну характеристику за місцем проживання та відсутність попередніх судимостей.

Чоловік має компенсувати витрати на судову експертизу в розмірі 1135 гривень.

Судове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше на Житомирщині працівнику моргу повідомили про підозру. Він зняв золоту обручку із руки загиблого військового та здав у ломбард.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн

Читайте також:

Теги: чоловік вирок ломбард Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 19 січня
На Рівненщині вчитель побив учня, аварія на гірськолижному курорті в Іспанії: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Населення КНР зменшується
Населення однієї з найбільших азійських країн стрімко скоротилося
17 сiчня, 13:17
Наслідки пожежі через вибух гранати
У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
17 сiчня, 02:52
Нападник використав перукарську бритву, завдавши потерпілому різану рану обличчя
У Києві обрано запобіжний захід чоловікові, який в автобусі порізав підлітка бритвою
16 сiчня, 23:50
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
6 сiчня, 20:35
Безпілотне таксі у Лос-Анджелесі
У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира
5 сiчня, 18:41
Клієнти «подорожували» на возі, сховавшись під купою сміття
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
2 сiчня, 15:02
Золота каблучка римської епохи містить дорогоцінний камінь із зображенням портрета богині Венери
Золота каблучка, яка приховувала таємницю 1800 років, знайдена у Франції
28 грудня, 2024, 05:38
Світлана Олешко після початку повномасштабної війни виїхала до Польщі
Померла засновниця театру «Арабески» Світлана Олешко
20 грудня, 2024, 13:56

Кримінал

На Чернігівщині засудили чоловіка, який вкрав дерев’яний туалет
На Чернігівщині засудили чоловіка, який вкрав дерев’яний туалет
У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
У Черкасах жінка увійшла до магазину з пістолетом і відкрила вогонь
У Черкасах жінка увійшла до магазину з пістолетом і відкрила вогонь
Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
Підробляли ухилянтам результати аналізів на ВІЛ: лікарі з Дніпра отримали підозри
Підробляли ухилянтам результати аналізів на ВІЛ: лікарі з Дніпра отримали підозри
Викрито шахраїв, які ошукали людей на майже 10 млн гривень
Викрито шахраїв, які ошукали людей на майже 10 млн гривень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8369
Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
6069
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність
5109
Названо п'ять територій, які США купили в інших держав за період свого існування

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua