У Дніпрі чоловік знепритомнів за кермом: відео порятунку

З автомобіля вийшла жінка та почала кликати на допомогу

У Дніпрі на Січеславській Набережній патрульні допомогли чоловікові, який знепритомнів за кермом. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Патрульні відділення тактичної підтримки поверталися зі спеціальної поліцейської операції, коли побачили, що на Січеславській Набережній автомобіль Daewoo несподівано змінив смугу руху та зупинився. З машини вибігла жінка та почала кликати на допомогу.

Як виявилося, її чоловікові за кермом стало зле. Інспектори одразу перевели дніпрянина в стабільне бокове положення, викликали «швидку» й контролювали його стан до приїзду медиків. Пізніше потерпілого госпіталізували.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

Ймовірно, у чоловіка посттравматичний стресовий розлад. Валентина Марченко пише, що з кожним днем збільшується кількість людей, які страждають на ПТСР. В основному, це люди, які воювали і воюють, ті, хто проживає в прифронтових містах, містечках та селах та піддаються щоденному терору з боку росіян.

Крім того, у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.