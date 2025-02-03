Убивство працівника ТЦК у Пирятині. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний визнав провину та розповів, що допомагав родичу втекти від ТЦК

Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляють «Ґрати».

Під час судового засідання чоловік визнав провину та розповів, що допомагав втекти від ТЦК родичу. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. Чоловік додав, що сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Підозрюваного взято під варту до 1 квітня 2025 року без права на внесення застави.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці». Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК.

До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування.