На Рівненщині невідомі напали на працівників ТЦК та пошкодили їхню техніку

У ТЦК нагадали, що згідно з законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають до восьми років в’язниці

Зловмисники вже перебувають в розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину

В одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців. Про це повідомили в Рівненському ТЦК та СП.

На місце нападу приїхали додаткові екіпажі поліції та карети «швидкої» – життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує.

«Громадяни України, що скоїли даний злочин, в обов’язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно вимог чинного законодавства. На даний момент вони вже перебувають в розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК нагадали, що згідно з законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають до восьми років в’язниці, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, – до 10 років.

Крім того, за умисне знищення або пошкодження чужого майна можна отримати від штрафу до позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, у Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Про це повідомляє Національна поліція України. Як додається, після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. «Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру», – зазначили у поліції.

Як відомо, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

«4 лютого працівники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно із працівниками Служби безпеки України затримали трьох зловмисників за місцями їх мешкання в Одеській області та у Дніпрі. Фігурантів завербували через месенджер та обіцяли грошову винагороду за вчинення злочину у Павлограді», – заявили у пресслужбі.

До слова, у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної роботи підтвердили вибух, який стався у приміщенні установи 1 лютого.

За повідомленням військових, інцидент стався близько 16:00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини.

Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.