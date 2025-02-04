Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?

Поліція затримала постійного клієнта ломбардів, який використовував фальшиві документи

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили 43-річному «власнику» десятьох паспорів про підозру за фактом підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу. Про це йдеться у повідомленні ГУНП у Дніпропетровській області.

Відомо, що зловмисник вклеював свої фото в чужі документи та використовував підроблені паспорти для того, щоб закласти на них крадені речі у ломбардах. Свою аферу чоловік провернув у ломбардах Нікополя, Марганця та Покрову, що на Дніпропетровщині.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що до ломбарду звернувся підозрілий чоловік та надав паспорт громадянина України, в якому, ймовірно, вклеєно фото. Правоохоронці вирушили на місце події та згодом під час спілкування з працівниками поліції фігурант дістав ще дев’ять підроблених документів.

У всіх паспортах було одне й те саме фото на першій сторінці. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили документи та направили їх на проведення експертизи. Як з’ясувалося, правопорушник вклеював у знайдені паспорти свої фото, які він заздалегідь роздрукував.

«Слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення ним вісімнадцяти фактів злочину, передбаченого ч.1,3 та 4 ст.358 (підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу) Кримінального Кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Аферисту загрожує обмеження волі на строк до трьох років.