Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?
Чоловік вклеював свої фото у чужі паспорти
фото: ГУНП в Дніпропетровській області

Поліція затримала постійного клієнта ломбардів, який використовував фальшиві документи

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили 43-річному «власнику» десятьох паспорів про підозру за фактом підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу. Про це йдеться у повідомленні ГУНП у Дніпропетровській області.

Відомо, що зловмисник вклеював свої фото в чужі документи та використовував підроблені паспорти для того, щоб закласти на них крадені речі у ломбардах. Свою аферу чоловік провернув у ломбардах Нікополя, Марганця та Покрову, що на Дніпропетровщині.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що до ломбарду звернувся підозрілий чоловік та надав паспорт громадянина України, в якому, ймовірно, вклеєно фото. Правоохоронці вирушили на місце події та згодом під час спілкування з працівниками поліції фігурант дістав ще дев’ять підроблених документів.

У всіх паспортах було одне й те саме фото на першій сторінці. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили документи та направили їх на проведення експертизи. Як з’ясувалося, правопорушник вклеював у знайдені паспорти свої фото, які він заздалегідь роздрукував.

«Слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення ним вісімнадцяти фактів злочину, передбаченого ч.1,3 та 4 ст.358 (підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу) Кримінального Кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Аферисту загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте також:

Теги: паспорт документи Дніпропетровщина поліція чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя Мельбурна ухвалив рішення про анулювання шлюбу, визнавши, що жінку обманом втягнули в це
Думала, що весілля несправжнє. Австралійка випадково вийшла заміж
16 сiчня, 13:03
Головні новини ночі проти 12 січня
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
12 сiчня, 05:46
Внаслідок ножового нападу, декілька людей отримали поранення
У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені
20 сiчня, 04:20
19-річний водій влетів в паркан
На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка
26 сiчня, 23:08
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років
Підробляли ухилянтам результати аналізів на ВІЛ: лікарі з Дніпра отримали підозри
19 сiчня, 10:57
Окупанти удосконалюють безпілотники, аби вбивати більше українців
Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
30 сiчня, 17:12
«Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року»
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
30 сiчня, 19:21
Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії
Швейцарія засудила подружжя за переказ коштів сину: шокуюча причина
30 сiчня, 20:20
Очевидці викликали на місце правоохоронців, ті опитали свідків та вилучили пістолет
У Києві водій вистрілив у голову кур’єру доставки
31 сiчня, 03:55

Кримінал

Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?
Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?
17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів
17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий
Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ
Убивство працівника ТЦК у Пирятині. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Убивство працівника ТЦК у Пирятині. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»
Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
120K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
24K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
19K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
19K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:11
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua