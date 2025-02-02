На Полтавщині засуджено військового, який заступився за дружину

Захищаючи жінку, військовий поранив чоловіка ножем

Гребінківський районний суд у Полтавській області засудив військового, який завдав ножових поранень чоловіку. Потерпілий напав на його дружину і погрожував розправою. Про це стало відомо із вироку, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обвинувачений – уродженець міста Єнакієве Донецької області, військовий, раніше не був засуджений.

За даними правоохоронців, 18 серпня 2023 року близько 16:30 обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння завдав потерпілому ножового удару у груди.

Як розповів засуджений, події відбулися у перший день його відпустки, тому він випив алкоголь. У двері постукали, і його дружина пішла відчинити. Після цього обвинувачений почув глухий удар та крик дружини. Коли вийшов з кухні, то побачив дружину, що лежала на підлозі, а невідомий чоловік наносив їй удари ногою. У руці в нього було щось схоже на ніж. Засуджений знайшов ніж і кинувся на нападника. Між чоловіками виникла боротьба, в результаті якої військовий вдарив ножем нападника.

Через деякий час боротьби, потерпілий відпустив його та пішов на вулицю, при цьому продовжував погрожувати. Коли обвинувачений з дружиною повернулися до квартири, вона викликала «швидку» та поліцію. Через десять хвилин, коли він спускався на вулицю з працівниками поліції, потерпілий сидів на лаві біля під`їзду та почав знову погрожувати його дружині. З потерпілим засуджений знайомий раніше не був. Знав лише те, що той робив ремонт у помешканні дружини. Проте жінка сплатила тільки за матеріали, а заборгованість за роботу не сплатила, оскільки якістю роботи вони не були задоволені. Зазначив, що просто хотів заспокоїти нападника.

28 січня суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Також він має виплатити потерпілому витрати на правову допомогу та моральну шкоду на суму 110 тисяч гривень.

Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту проголошення.

Нагадаємо, Франківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який чотири рази самовільно втікав з військової служби. Учасник бойових дій заявляв, що після поранення у військовій частині його вивели за штат та платили 615 грн в місяць, тому він втікав, щоб заробити гроші на життя.

Також у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.