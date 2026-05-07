У Кропивницькому викрито жінку, яка реєструвала термінали Starlink для РФ

Безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку

Контррозвідка СБУ вчасно викрила діяльність жінки та заблокувала супутникову станцію, яку вона вже встигла оформити

У Кропивницькому спецпризначенці затримали жінку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася зареєструвати термінали Starlink для подальшого використання окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

За даними слідства, місцева безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку. Спочатку фігурантка оформила один Starlink на власне ім'я та планувала передати його реквізити до РФ.

Надалі зловмисниця намагалася розширити мережу, залучивши чотирьох знайомих. За грошову винагороду вони мали зареєструвати на себе та своїх родичів понад десять терміналів і передати дані російським спецслужбістам.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила діяльність жінки та заблокувала супутникову станцію, яку вона вже встигла оформити. Таким чином спецслужба запобігла передачі реквізитів зв'язку окупаційним військам.

Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру за статтею щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше неодноразово з’являлася інформація про спроби російських військ використовувати термінали Starlink на окупованих територіях України. Компанія SpaceX запевняла, що не веде бізнес із російським урядом чи збройними силами, проте окупанти намагаються закуповувати обладнання через треті країни та підставних осіб.

Раніше на Київщині викрили 24-річного чоловіка, який допомагав російським військовим налагодити супутниковий зв’язок у зонах, де він офіційно заблокований для ворога.

Окрім того, контррозвідка СБУ затримала у Кропивницькому російського агента, який на замовлення ФСБ РФ реєстрував супутникові термінали Starlink на підставних осіб.