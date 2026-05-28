Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Харків: заступник Терехова став учасником смертельної ДТП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Харків: заступник Терехова став учасником смертельної ДТП
Унаслідок аварії загинув 43-річний мотоцикліст
фото: Харківська обласна прокуратура
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Іван Кузнєцов склав повноваження заступника міського голови Харкова на час розслідування

У Харкові сталася аварія за участі заступника міського голови Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, 28 травня Кузнєцов, який керував автомобілем Ford F-150, під час лівого повороту не надав перевагу мотоциклу, що рухався зустрічною смугою. Унаслідок цього сталося зіткнення.

Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

Заступник Терехова повідомив, що склав повноваження на час розслідування. «На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення», – написав він в Instagram.

Правоохоронці наголошують, що на момент аварії Кузнєцов був тверезий. Наразі тривають слідчі дії, після яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому про підозру.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.

Читайте також:

Теги: ДТП Харків Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У польській Гарбатці потяг зіткнувся з вантажівкою
У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)
25 травня, 17:40
Унаслідок удару безпілотника в селі Покотилівка Харківського району загинула 69-річна жінка
Ворог обстріляв Харків та передмістя: є загибла та постраждалі
19 травня, 07:49
БпЛА вдарила по двох районах Харкова
Росія атакувала Харків безпілотниками
19 травня, 03:30
Правоохоронці інкримінують автоблогерці контрабанду автомобілів
У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів
15 травня, 15:37
Наслідки ворожого прильоту по Харкову
Ворог вдарив по Харкову: виникла пожежа, кількість постраждалих зростає (відео)
7 травня, 12:55
Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
7 травня, 12:09
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Для містян влаштували пункт незламності та пункт обігріву
Атака на Харків: влада повідомила наслідки
2 травня, 07:42
Автомобіль служби таксі Bolt заблокував рух низки трамваїв
У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)
30 квiтня, 17:12

Кримінал

Харків: заступник Терехова став учасником смертельної ДТП
Харків: заступник Терехова став учасником смертельної ДТП
На Волині підлітки обікрали жінку на $18 тис. і купили собі мотоцикл
На Волині підлітки обікрали жінку на $18 тис. і купили собі мотоцикл
Двох посадовців БЕБ викрито на корупції
Двох посадовців БЕБ викрито на корупції
Робота на СТО замість служби. Екскомандир військової частини Хмельниччини отримав підозру
Робота на СТО замість служби. Екскомандир військової частини Хмельниччини отримав підозру
Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта
Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua