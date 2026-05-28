Харків: заступник Терехова став учасником смертельної ДТП

Іван Кузнєцов склав повноваження заступника міського голови Харкова на час розслідування

У Харкові сталася аварія за участі заступника міського голови Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, 28 травня Кузнєцов, який керував автомобілем Ford F-150, під час лівого повороту не надав перевагу мотоциклу, що рухався зустрічною смугою. Унаслідок цього сталося зіткнення.

Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

Заступник Терехова повідомив, що склав повноваження на час розслідування. «На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення», – написав він в Instagram.

Правоохоронці наголошують, що на момент аварії Кузнєцов був тверезий. Наразі тривають слідчі дії, після яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому про підозру.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.