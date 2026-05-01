Росія заборонила імпорт терміналів Starlink

Наталія Порощук
Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії
фото: SpaceX

З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет в країні

Російський уряд ввів заборону на ввезення до країни засобів прийому та передачі сигналу від іноземних супутників зв’язку, зокрема терміналів Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Забороняється ввезення до РФ радіоелектронних засобів, призначених для передачі та (або) прийому радіохвиль від космічних об'єктів зв'язку (супутників зв'язку, у тому числі подвійного призначення) іноземних держав, за переліком згідно з додатком, які не мають рішення державної комісії з радіочастот про виділення смуг радіочастот», – йдеться у заяві.

Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії. З травня 2025 року російська влада почала відключати мобільний інтернет під приводом боротьби нібито з українськими безпілотниками – відключення торкнулися понад 60 регіонів.

Нагадаємо, у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги завершилися затриманнями.

Як повідомлялося, у Росії зростає невдоволення серед частини політичної та бізнес-еліти через масові відключення мобільного інтернету.

До слова, у російських школах почали масово проводити заняття, на яких учням розповідають про «небезпеку» використання VPN-сервісів та можливі наслідки їх застосування. Такі лекції проводили не лише вчителі, а й представники поліції та пенітенціарної служби.

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував масові відключення інтернету в регіонах країни, заявивши, що такі заходи є «виправданими з міркувань безпеки». Під час наради з урядом він наголосив, що обмеження зв’язку застосовують для запобігання терактам.

