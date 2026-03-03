СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ

Фігурант оформлював термінали на підставних осіб та передавав дані ФСБ РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Кропивницькому російського агента, який на замовлення ФСБ РФ реєстрував супутникові термінали Starlink на підставних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, завдання російської спецслужби виконував 44-річний місцевий житель, який ухилявся від мобілізації. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав підробіток у Telegram-каналах. Після вербування чоловік за дорученням кураторів спочатку зареєстрував один із терміналів на своє ім’я, нібито для побутового використання.

Надалі, як встановило розслідування, підозрюваний планував залучити до схеми свою родичку та ще десять наркозалежних осіб, які погодилися співпрацювати в обмін на грошову винагороду. Використовуючи їхні паспортні дані, він мав намір оформити ще 11 терміналів супутникового зв’язку та передати відповідні реквізити пристроїв представникам ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили схему та затримали агента біля центру надання адміністративних послуг під час спроби зареєструвати черговий термінал на підставну особу.

Одночасно було заблоковано та внесено до чорного списку Міністерства цифрової трансформації термінал, який підозрюваний оформив на себе для потреб російської сторони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з представниками РФ. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

