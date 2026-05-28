На Волині підлітки обікрали жінку на $18 тис. і купили собі мотоцикл

Ростислав Вонс
Інцидент стався у селищі Заболоття
фото: Нацполіція (ілюстративне)
Юнаки 2010 року народження, скориставшись відсутністю односельчанки, проникли до її будинку та викрали гроші

У селищі Заболоття Волинської області підлітки обікрали будинок односельчанки, поки та була в іншому місті. За викрадені $18 тис. юнаки купили мотоцикл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Волинської області.

За словами правоохоронців, 39-річна мешканка Заболоття залишила будинок без нагляду. Її односельчани-підлітки 2010 року народження, скориставшись відсутністю жінки, проникли до будинку та забрали гроші. За викрадені кошти юнаки придбали мотоцикл.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Києві перед судом постане чоловік, який обікрав військовослужбовця. Зловмисник знайшов на дорозі чужий гаманець і замість повернення знахідки власнику вирішив витратити гроші на власний розсуд.

Раніше у Києві поліція затримала двох молодиків, які викрали автомобіль відомого сервісу прокату в Деснянському районі. Зловмисники відігнали іномарку в лісосмугу, де зняли з неї вартісні деталі, а понівечений кузов лишили серед дерев.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.

