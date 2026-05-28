На Волині підлітки обікрали жінку на $18 тис. і купили собі мотоцикл

Юнаки 2010 року народження, скориставшись відсутністю односельчанки, проникли до її будинку та викрали гроші

У селищі Заболоття Волинської області підлітки обікрали будинок односельчанки, поки та була в іншому місті. За викрадені $18 тис. юнаки купили мотоцикл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Волинської області.

За словами правоохоронців, 39-річна мешканка Заболоття залишила будинок без нагляду. Її односельчани-підлітки 2010 року народження, скориставшись відсутністю жінки, проникли до будинку та забрали гроші. За викрадені кошти юнаки придбали мотоцикл.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.