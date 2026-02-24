Головна Одеса Новини
Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі
фото: СБУ

За кожну реєстрацію термінала Starlink росіяни обіцяли заплатити 1,2 тис. грн

Контррозвідка та кіберфахівці Служби безпеки викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, двоє жителів Ізмаїла – 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка – погодилися допомогти окупантам незаконно зареєструвати термінали Starlink через ЦНАП. За кожну таку реєстрацію ворог обіцяв заплатити по $30 (трохи більше як 1,2 тис. грн).

За даними слідства, двоє жителів Ізмаїла погодилися допомогти окупантам
За даними слідства, двоє жителів Ізмаїла погодилися допомогти окупантам
фото: СБУ

«Щоб активувати якомога більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для «походу в ЦНАП» вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних», – йдеться в заяві.

Під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.

Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян фото 1
Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян фото 2
Листування підозрюваних з росіянами
Листування підозрюваних з росіянами
фото: СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у січні 2026 року Україна почала працювати зі SpaceX над технічними рішеннями, щоб обмежити використання системи російськими військами, зокрема для наведення дронів.

Після виявлення терміналів Starlink на російських безпілотниках для їх використання під час атак на українські міста, SpaceX почала впроваджувати обмеження та механізми контролю доступу.

1 лютого 2026 року компанія фактично заблокувала несанкціоновані термінали, що використовувалися російською армією, а в Україні розпочали масштабну верифікацію обладнання: працювати могли лише пристрої, внесені до «білого списку».

Читайте також:

Коментарі — 0

