У лісі на Миколаївщині знайшли мішок гранат
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На Миколаївщині, у лісосмузі, виявили мішок з гранатами. Про це у понеділок повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.
«28 січня близько 11:10 до Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля дороги в лісопосадці, неподалік смт. Ольшанське Миколаївського району, він виявив мішок, в якому знаходяться предмети, схожі на ручні гранати.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції та вибухо-технічна служба ГУНП в Миколаївській області. Проведеною перевіркою було встановлено, що в мішку знаходилося 30 корпусів від гранат типу Ф-1», — йдеться у повідомленні.
Слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.