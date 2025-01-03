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Смертельна стрілянина у столичному готелі: ще трьом фігурантам оголошено підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Смертельна стрілянина у столичному готелі: ще трьом фігурантам оголошено підозру
В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада 2024 року сталася стрілянина
фото: Київська міська прокуратура

За результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту у готелі

Трьом учасникам конфлікту у готелі на Печерську у Києві оголошено підозру. Внаслідок конфлікту загинув чоловік, ще двох було поранено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

23 листопада 2024 року у Печерському районі столиці між кількома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Правоохоронці зауважують, що від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Відразу двом мешканцям Дніпра та Василькова було повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України), а мешканцю Василькова ще й в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі за результатами досудового розслідування повідомлено про підозри у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту у готелі – двом друзям загиблого та відвідувачу готелю.

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада 2024 року сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. 

Згодом за клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у смертельній стрілянині у київському готелі. Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою. Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року.

Теги: підозра стрілянина готель Офіс Генерального прокурора Київ

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