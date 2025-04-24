Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT
Пакистан заявив, що не хоче ескалації, але після атаки невідомих бойовиків у Кашмірі аналітики попередили про непередбачувану ситуацію
фото із відкритих джерел

У США попередили про конфлікт Індії з Пакистаном 

Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня. Тоді стало відомо про збройний напад на туристів та мирних громадян в індійському регіоні Джамму та Кашмір.

«Індійська ескалація вже розпочалася вчора ввечері, і вона матиме більший масштаб, ніж у лютому 2019 року», – йдеться у статті.

Відповідальність за напад 22 квітня взяв «Фронт опору», який зайшов на союзну територію з Пакистану. Аналітик Сайєд Мухаммед Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин зі США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни.

Нагадаємо, внаслідок розстрілу на півночі Індії загинули щонайменше 27 туристів, повідомляли місцеві ЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах та Міноборони країни. Близько 20 людей було поранено. Офіційні дані про загиблих та постраждалих на той момент не опублікували.

До слова, торгове протистояння між США та Індією вийшло на новий рівень. Адміністрація президента Дональда Трампа висунула ультиматум індійському керівництву: вільний доступ на внутрішній ринок електронної комерції обсягом 125 млрд доларів для американських інтернет-гігантів Amazon і Walmart в обмін на відмову від введення загороджувальних мит у 26%.

Теги: напад Кашмір конфлікт Індія Пакистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік поранив ножем перехожих під час конфлікту
У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих
25 березня, 01:31
Постраждала зазначила, що це перший випадок, коли за відстоювання української мови їй завдали тілесних ушкоджень
Скандал на Франківщині: відвідувачка кафе вдарила жінку через прохання говорити українською
29 березня, 13:35
Російські війська нещодавно розв’язали новий наступ на захід від Оріхова в Запорізькій області
Росія готує новий масштабний наступ: подробиці від AP
29 березня, 16:32
За скоєний злочин наступні вісім років порушник може провести за гратами
У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
8 квiтня, 16:40
Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні
Юрій Макаров отримав ножове поранення у Києві: журналіста у тяжкому стані госпіталізовано
17 квiтня, 14:11
Венс прибув до країни разом зі своєю дружиною Ушею, яка є донькою індійських іммігрантів
Після Ватикану Венс поїхав до Індії: говоритиме з Моді про тарифи
21 квiтня, 15:22
Затриманим загрожує' позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно
Брати зарізали знайомого, бо той попросив вимкнути російську музику
18 квiтня, 11:44
Індійські поліцейські перевіряють автомобілі на блок-пості після нападу
В Індії через терористичну атаку загинуло понад 20 людей
Вчора, 03:37
Наразі Індія накладає обмеження на онлайн-магазини, що належать іноземним власникам
Адміністрація Трампа висунула економічний ультиматум Індії
22 квiтня, 17:09

Політика

Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором: бути на боці Києва чи США – FT
Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором: бути на боці Києва чи США – FT
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
Пресконференція Зеленського та президента ПАР: трансляція
Пресконференція Зеленського та президента ПАР: трансляція
Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT
Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект
Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua