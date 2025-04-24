Зміна відносин Індії з Пакистаном може стати новим конфліктом – NYT

Пакистан заявив, що не хоче ескалації, але після атаки невідомих бойовиків у Кашмірі аналітики попередили про непередбачувану ситуацію

У США попередили про конфлікт Індії з Пакистаном

Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Експерти зазначають, що різке погіршення відносин двох країн сталося 22 квітня. Тоді стало відомо про збройний напад на туристів та мирних громадян в індійському регіоні Джамму та Кашмір.

«Індійська ескалація вже розпочалася вчора ввечері, і вона матиме більший масштаб, ніж у лютому 2019 року», – йдеться у статті.

Відповідальність за напад 22 квітня взяв «Фронт опору», який зайшов на союзну територію з Пакистану. Аналітик Сайєд Мухаммед Алі зазначив, що влада Індії використовуватиме загрозу конфлікту як привід для розвитку відносин зі США, а також як спосіб домовитися про відмову вводити мита проти країни.

Нагадаємо, внаслідок розстрілу на півночі Індії загинули щонайменше 27 туристів, повідомляли місцеві ЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах та Міноборони країни. Близько 20 людей було поранено. Офіційні дані про загиблих та постраждалих на той момент не опублікували.

До слова, торгове протистояння між США та Індією вийшло на новий рівень. Адміністрація президента Дональда Трампа висунула ультиматум індійському керівництву: вільний доступ на внутрішній ринок електронної комерції обсягом 125 млрд доларів для американських інтернет-гігантів Amazon і Walmart в обмін на відмову від введення загороджувальних мит у 26%.