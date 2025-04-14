«Туалетна» команда Комарницького. Депутати Київради, які голосували за сумнівні земельні рішення (графіка)

«Я проти, але голосую за». Після скандалу столичні депутати імітують боротьбу з тим, що наприймали

Депутати Київради почали розглядати ініціативи, завдяки яким можуть визнати недійсними деякі рішення про так звані «туалетні схеми». Водночас серед депутатів триває дискусія про те, чи справді подібна «робота з наслідками» вирішує нагальну проблему земельної корупції в столиці.

Рух «Чесно» проаналізував, як голосували депутати Київради у ході прийняття даних земельних питань протягом 2023-2024 років.

Зокрема, 17 з 26 членів земельної комісії підтримали понад 10 з 15 «туалетних схем». Натомість лідерами серед голів депутатських фракцій є Денис Москаль та Володимир Слончак – співголови фракції «Батьківщина» підтримали 14 з 15 ініціатив.

Земельна комісія і «туалетні схеми»

«Я хочу чітко зазначити, що депутати Київської міської ради, які працюють у земельній комісії, ніякі «туалетні схеми» не підтримують! Це перше. Ми розглядаємо ті проєкти рішень, які нам готують відповідні департаменти! І я так розумію, що якщо проєкт рішення виходить до депутатських комісій, то на цих земельних ділянках є оформлене майно».

Із такими словами виступила депутатка «Удару» та заступниця голови земельної комісії Олена Овраменко на засіданні Київради у грудні 2024 року. Тоді саме тривав розгляд ініціативи, що передбачала скасування «туалетної схеми». Водночас у ході аналізу голосувань виявилося, що депутатка проголосувала «за» усі 15 питань, стосовно яких наразі зареєстровані проєкти про те, щоб визнати їх недійсними.

Іншими «лідерами» у цьому рейтингу є представники «Удару» Михайло Терентьєв і Дмитро Калініченко та «Батьківщини» – Олена Марченко та Анатолій Шаповал. Нагадаємо, що у справі про «плівки Комарницького», які оприлюднили внаслідок операції НАБУ і САП «Чисте місто», ключовими фігурантами є Михайло Терентьєв та Олена Марченко. Депутати також отримували підозри у справі про земельну корупцію, проте пізніше вийшли під заставу в кілька мільйонів гривень.

Найменше подібних проєктів рішення серед членів земельної комісії підтримала наразі позафракційна Юлія Симуніна, що була обрана від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Депутатка проголосувала «за» лише один раз. Проте під час розгляду інших 14 ініціатив Симуніна була відсутня в сесійній залі зовсім.

Загалом серед представників колишньої фракції ОПЗЖ тенденція голосувань у туалетних схемах досить чітка: депутати голосували переважно «за» або були відсутні на пленарному засіданні. Так, наприклад, колишній адвокат зрадника Віктора Медведчука Ігор Кириленко та Юлія Уласик підтримали усі «туалетні схеми». Натомість чинний голова депутатської групи ПЗЖМ Олександр Попов проголосував «за» вісім ініціатив, а під час розгляду решти семи був відсутній.

Депутатами, що підтримали 13 проєктів рішень, є: Вадим Іванченко, Юрій Сулига та Ярослав Федоренко від фракції «Єдність», Дмитро Білоцерковець, Михайло Іщенко та Олесь Маляревич від «Удару», Ольга Чайка від «Європейської солідарності», Юрій Федоренко та Михайло Присяжнюк зі «Слуги народу», Олександр Бродський та Катерина Глімбовська від «Батьківщини», а також Володимир Кравець із депутатської групи ПЗЖМ.

Зазначимо, що Юрія Федоренка також згадує у розмові Олена Марченко у «плівках Комарницького»: “Я за цю інвентаризацію, ми єдину інвентаризацію проголосували на сесії, Юру попросила… Федоренка».

На нещодавньому пленарному засіданні, 8 квітня, вже колишній секретар Київради Володимир Бондаренко доповідав стосовно визнання недійсним проєкту рішення про передачу землі в оренду ТОВ «Кінгста». Він зазначив: «Зараз ми говоримо про те, що ми виправляємо помилки. Оскільки Київська міська рада не бачила цю первинну документацію під час прийняття рішень, колеги. Не бачила її земельна комісія. Ви не знали про те, що приватизовані були нежитлові приміщення. Під нежитлові приміщення, відповідно, земельна ділянка не відводилася, і далі їх оформили просто як нежитлову будівлю».

Трансляція пленарного засідання Київської міської ради

У самому проєкті рішення на момент його ухвалення у вересні 2024 року містилася інформація про те, що на земельній ділянці розташована нежитлова будівля площею 104,3 квадратні метри.

Частина пояснювальної записки до проєкту рішення

Тож щонайменше депутатам мав бути відомий той факт, що розмір земельної ділянки значно перевищує площу об’єкта нерухомого майна, який на ній розташований.

Як голосували голови депутатських фракцій

«Лідерами» у голосуваннях за «туалетні схеми» є співголови фракції «Батьківщина» Денис Москаль і Володимир Слончак. Обидва депутати підтримали 14 ініціатив, а під час розгляду однієї – не голосували зовсім. Так Володимир Слончак не взяв участі в голосуванні щодо передачі землі в оренду ТОВ «ГБР». А Денис Москаль не натиснув жодну з кнопок, коли йшлося про ділянку на проспекті Петра Григоренка, 5-В у Дарницькому районі.

Зазначимо, що Денис Москаль тісно повʼязаний зі справами інших земельних ділянок у Дарницькому районі, зокрема територією екопарку «Осокорки», що наразі перебуває під ризиком забудови. Сам Москаль є колишнім бізнес-партнером Владислави Молчанової – ключової особи в компанії Stolitsa Group, яка є забудовницею зелених зон. Також захисники екопарку повідомляли, що депутат був помічений поблизу офісу Stolitsa Group, а на засіданні комісії Київради з питань регламенту розглядався конфлікт інтересів у Москаля з питань, що стосуються екопарку.

Володимир Слончак також фігурував у розмовах із Денисом Комарницьким, зокрема коли обговорювали розмір хабарів за оформлення земельних ділянок у Києві. Про це свідчать оприлюднені матеріали Bihus.Info. Депутат заявляв, що «голосує завжди самостійно і з Комарницьким спілкувався виключно щодо особистих питань».

Скріншот із відео Bihus.Info

На наступному місці за кількістю голосувань іде співголова фракції «Удар» Дмитро Білоцерковець. Він підтримав 13 ініціатив, а на двох інших !не голосував». Нещодавно Білоцерковець також повідомив, що ДБР провело обшуки в нього вдома і, за словами депутата, слідчі дії відбувались «без жодного правового обґрунтування, без пояснень, без рішень суду».

Голова фракції «Європейська солідарність» у Київраді Володимир Прокопів проголосував «за» у 12 проєктах рішень. Співголова «Удару» Валентин Мондриївський та голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко підтримали по 11 ініціатив. Нагадаємо, раніше Прокопів був відсторонений від виконання обов’язків заступника голови КМДА на час перевірки НАБУ, оскільки фігурував у журналістському розслідуванні; проте відповідного розпорядження на сайті КМДА немає.

Серед інших депутатів, що також фігурували на «плівках Комарницького»: Володимир Бондаренко (15 голосувань «за»), Ганна Свириденко (14) та Віктор Грушко (11). Після того, як були оприлюднені деталі операції «Чисте місто», об’єднання «Марш за Київ» ініціювало спільну заяву з вимогою притягти до відповідальності всіх фігурантів справ по земельній корупції.

«Чесно» розглянув голосування і заступників очільника КМДА, які також є депутатами Київради. Окрім раніше зазначених Валентина Мондриївського, Володимира Прокопіва та Володимира Бондаренка, який донедавна обіймав цю посаду, у списку також: Вячеслав Непоп, Владислав Андронов та Ганна Старостенко із фракції «Удар», Костянтин Усов із «Європейської солідарності» та Олена Говорова зі «Слуги народу». Найбільше проєктів рішень підтримала Ганна Старостенко – 12, за дві ініціативи депутатка не голосувала зовсім, а на одному голосуванні була відсутня. Вячеслав Непоп та Владислав Андронов підтримали 11 проєктів, а Костянтин Усов та Олена Говорова – 9.

Проєкти скасування «туалетних схем»

У березні на сайті Київської міської ради з’явилися проєкти рішень про визнання недійсними рішень, що стосуються земельних ділянок у столиці. Деякі ініціативи спершу передбачали оренду, зміну цільового призначення або затвердження технічної документації. Суб’єктом подання рішень виступав Володимир Бондаренко ще як заступник міського голови.

Проєкти рішень на сайті Київради

«До цих проєктів рішень були надані нами зауваження за результатами розгляду, оскільки дійсно, в матеріалах до проєктів рішень не містилася інформація стосовно вимог врахування Закону України «Про адміністративну процедуру», — зазначила юристка на пленарному засіданні.

Щодо цього також виступала депутатка «Європейської солідарності» Вікторія Пташник. Вона висловила прохання до суб’єкта подання підтвердити виконання зазначеного закону задля того, щоб «зацікавлені особи, на користь яких було здійснене це голосування, потім не зверталися до суду і формально не мали причин і підстав для оскарження рішення».

Між депутатами виникла дискусія про те, чи доцільно голосувати дані проєкти рішення. Частина депутатів вважає це «шляхом виправлення помилок», інша – зазначає, що це «спроба забрати із цього розслідування склад злочину».

«У НАБУ достатньо доказів того, що за голосування депутати брали гроші. Це злочин. Тепер типу можна сказати: а рішення не було, ну тобто було, але воно нечинне, тобто скасоване. Ну так, гроші дали, але ж ми не зробили те, що мали за ці гроші зробити. Нема складу злочину», – розмірковує депутатка Ксенія Семенова.

У підсумку повноцінного голосування так і не відбулося – не було «кворуму», щоб продовжувати пленарне засідання. Віталій Кличко поставив проєкт рішення на голосування з рекомендаціями юристів, і «за» проголосували всього 48 депутатів із 55, які взяли участь у голосуванні.

Новий секретар Київради

8 квітня відбулося таємне голосування за відставку Володимира Бондаренка з посади секретаря Київради.

Тоді депутати рішення провалили, адже було всього 34 голоси «за». Проте вже під час виступу сам Бондаренко заявив про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови та секретаря Київради: «Я не тримався за крісло. Не тримаюсь за нього і сьогодні». Після цієї заяви депутати Київради дали 81 голос «за».

Наразі посада залишається вакантною, а функції секретаря в контексті проведення та підготовки пленарних засідань тимчасово виконує мер столиці Віталій Кличко. Згідно з Регламентом, секретаря Київради обирають з-поміж депутатів за пропозицією міського голови або ж за пропозицією більше ніж половини депутатів – у разі, якщо міський голова не вніс кандидатуру на розгляд.

Тож очікується, що вже на найближчому пленарному засіданні буде оголошена нова кандидатура на посаду секретаря. Тим часом фракції утримуються від заяв стосовно потенційних претендентів, а список «кулуарних чуток» стрімко поповнюється новими іменами – інколи без жодної аргументації.

Аміна Лікар, «Чесно.Київ»