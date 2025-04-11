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У Туреччині під час пожежі у готелі загинуло 78 людей: влада шокувала причиною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Туреччині під час пожежі у готелі загинуло 78 людей: влада шокувала причиною
Десятки людей згоріли заживо у готелі
фото із відкритих джерел

Замість того, щоб організувати евакуацію людей, персонал поспішив рятувати автомобілі у підземному паркінгу

У січні цього року на турецькому гірськолижному курорті Карталкая у Туреччині сталася сильна пожежа у готелі Grand Kartal. Внаслідок пожежі загинули 78 людей, включаючи щонайменше 20 дітей. У загибелі звинувачено персонал, який своїми діями «допоміг поширенню» вогню. Про це пише «Главком», посилаючись на турецькі ЗМІ.

Як пише видання t24, окрім загиблих, 51 особа отримала травми різного ступеня важкості. Пожежа почалася глибокої ночі на одному з поверхів готелю, де був розташований ресторан, але система пожежної сигналізації не спрацювала, і гості не були вчасно повідомлені про небезпеку.

Результати слідства показали, що спалах почався в ресторані готелю. Через тривале нагрівання грильового пристрою олія, що була на його поверхні, несподівано спалахнула. Пожежа виникла внаслідок горіння гриля в зоні основної кухні ресторану, і газ спричинив  швидке поширення вогню територією ресторану. Експерти підкреслили, що подачу скрапленого газу не припиняли, якби засувки були закриті, можна було б не допустити поширення вогню та загибель людей.

Експертний звіт також показав, що пріоритет порятунку був наданий «привілейованим гостям» під час пожежі в готелі Grand Kartal. У звіті було визначено, що деяких «привілейованих гостей» намагалися врятувати першими під час пожежі, тому загальні системи попередження не були активовані, щоб запобігти тисняві.

Зазначалося, що керівники та персонал готелю віддавали перевагу певним людям замість того, щоб оголосити про пожежу всім одночасно. Згідно із аналізом відеозаписів та телефонних розмов, з'ясувалося, що пріоритет порятунку надавали передусім керівникам готелю і їхнім родичам.

Персонал готелю допустився помилок у евакуації людей, кажуть експерти
Персонал готелю допустився помилок у евакуації людей, кажуть експерти

Разом з тим, як показав остаточний експертний звіт уповноваженого органу, перша інформація про пожежу до адміністрації готелю надійшла практично відразу, але замість того, щоб організувати евакуацію людей, персонал поспішив рятувати автомобілі у підземному паркінгу. 

Як пише CNN Türk, співробітники вручну відчинили ворота паркінгу, що призвело до надходження великої кількості кисню до приміщення та сприяло різкому посиленню вогню. Полум'я швидко поширилося вентиляційними шахтами, що ще більше ускладнило ситуацію.

Слідство щодо пожежі у готелі триває
Слідство щодо пожежі у готелі триває

У ході розслідування також з'ясувалося, що евакуаційні виходи було заблоковано, а систему оповіщення було взагалі відключено. На основі цих фактів було затримано 31 особу, включаючи власника готелю, директора та місцевих чиновників.

У рамках розслідування було заарештовано 22 підозрюваних, зокрема власника готелю Халіта Ергюля. Після висновку експертизи було заарештовано ще 6 осіб, у тому числі дружину Ергюля Еміне Мюртезаоглу Ергюл, її дочок Еліф Арас і Сейду Хаджибекіроглу. 

Раніше власник готелю Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в турецькому місті Болу Халіт Ергюль назвивав саме персонал готелю винним у пожежі, яка забрала життя 78 людей.

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Теги: Туреччина пожежа ресторан розслідування готель влада

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