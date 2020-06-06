У Нацполіції підрахували, скільки в Україні перебуває «злодіїв у законі»



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10% «злодіїв у законі» з усього світу перебуває в Україні

Більшість «злодіїв у законі» не українці. Наших громадян менше 6%

В Україні знаходиться 15-25 так званих злодіїв у законі. Хоча навідується до нашої держави з-за кордону близько 50 таких кримінальних авторитетів.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Ми говоримо про 15-25 «злодіїв у законі», які перебувають в Україні, але їх заїжджає в Україну значно більше. Більшість «злодіїв у законі» не українці. Українців менше 6%», – заявив очільник Нацполіції.

За його словами, загалом у світі десь 450 «злодіїв у законі», більшість – це грузини, росіяни, але не українці.

«В Україну заїжджає приблизно 50, і дуже часто ці «злодії у законі» керують злочинними організаціями на відстані. Але вдумайтеся: 10% «злодіїв у законі» осіло в Україні», – сказав Клименко.

Голова Нацполіції також додав, що гроші від «роботи» кримінальних угруповань осідають у кишенях «злодіїв у законі».

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада в другому повторному читанні схвалила законопроєкт глави держави Володимира Зеленського №2513 про «злодіїв у законі». Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.