У Парижі заарештовано особняк олігарха Жеваго вартістю $40 млн

Офіс генпрокурора: Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів

У Парижі 9 листопада наклали арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю $40 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом генерального прокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати $113 млн. Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

Що відомо про Жеваго

Костянтин Жеваго – бізнесмен-втікач, мільярдер, народний депутат кількох скликань, який, попри проблеми із законом, залишається одним із найбагатших українців. Понад п’ять років Жеваго переховується за кордоном. 12 лютого 2025 року Жеваго потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони. Втративши можливість керувати активами та виводити капітал за межі країни, він все ж зберіг статус олігарха. 2021 року статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, однак на початку 2025-го Forbes відзначив зменшення цього показника – до $1,5 млрд.

Крім політичної та бізнес-діяльності, Жеваго фігурує у кримінальних справах, пов’язаних із розтратами коштів, ухиленням від сплати податків та можливою співпрацею з Росією. Одними з найгучніших кейсів є звинувачення олігарха у махінаціях із коштами банку «Фінанси та Кредит» та несплатою податків за двома гірничо-збагачувальними комбінатами, які належать його металургійній групі Ferrexpo.

Нагадаємо, екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит» було вручено повідомлення про підозру. Бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

Також повідомлялось, що Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

До слова, у квітні Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування проти колишнього народного депутата та бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.