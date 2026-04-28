Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго

Офіс генпрокурора України почав досудове розслідування проти Костянтина Жеваго

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування проти колишнього народного депутата та бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України.

Слідство інкримінує бізнесмену причетність до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Справа Жеваго

«Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено $113 млн. На той час це становило понад 2,5 млрд грн», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора України.

Згідно з матеріалами справи, підконтрольна олігарху українська компанія отримала кредит у банку «Фінанси та Кредит» із порушенням правил кредитування. Надалі ці гроші були виведені на інші закордонні компанії Жеваго.

Спеціальне досудове розслідування дозволяє правоохоронцям завершити слідство та передати справу до суду навіть за фізичної відсутності підозрюваного в Україні. Наразі Костянтин Жеваго перебуває у Франції. Хоча раніше його затримували за запитом української сторони, французький суд відмовив у екстрадиції бізнесмена.

Що відомо про Жеваго

Костянтин Жеваго – бізнесмен-втікач, мільярдер, народний депутат кількох скликань, який, попри проблеми із законом, залишається одним із найбагатших українців. Понад п’ять років Жеваго переховується за кордоном. 12 лютого 2025 року Жеваго потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони. Втративши можливість керувати активами та виводити капітал за межі країни, він все ж зберіг статус олігарха. 2021 року статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, однак на початку 2025-го Forbes відзначив зменшення цього показника – до $1,5 млрд.

Крім політичної та бізнес-діяльності, Жеваго відомий за низкою кримінальних справ, пов’язаних із розтратами коштів, ухиленням від сплати податків та можливою співпрацею з Росією. Одними з найгучніших кейсів є звинувачення олігарха у махінаціях із коштами банку «Фінанси та Кредит» та несплатою податків за двома гірничо-збагачувальними комбінатами, які належать його металургійній групі Ferrexpo.

Нагадаємо, екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації, було вручено повідомлення про підозру. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

Також повідомлялось, що Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

«Главком» писав, що захист бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго виступив із заявою у відповідь на повідомлення Офісу генерального прокурора та ДБР. Адвокати називають інформацію про вручення нової підозри в Парижі «маніпулятивною» та такою, що не відповідає дійсним правовим процедурам.