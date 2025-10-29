Головна Країна Кримінал
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Понад п’ять років олігарх переховується за кордоном
скріншот з відео УП

Французький суд не погодився, що в Україні справа Костянтина Жеваго розглядатиметься неупереджено

Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Жеваго.

Зазначається, що французький суд не погодився з доводами української сторони, що в Україні Жеваго зможуть гарантувати право на справедливий та неупереджений судовий розгляд. Запит щодо екстрадиції Жеваго ініціювали Офіс Генерального прокурора та НАБУ у межах кримінального провадження, в якому Жеваго підозрюють у хабарі голові та суддям Верховного Суду.

Адвокати бізнесмена раніше заявляли про «численні процесуальні порушення» з боку НАБУ та САП у цій справі. Зокрема, за словами сторони захисту, розслідування проводилося без участі підозрюваного. Водночас Жеваго стверджує, що кримінальна справа проти нього «не має нічого спільного з правосуддям».

Нагадаємо, у березні 2025 року держава здобула ще одну перемогу у боротьбі за націоналізацію майна українських олігархів-втікачів. 4 березня Державне бюро розслідувань повідомило, що корпоративні права низки підприємств, які входять в орбіту бізнесмена Костянтина Жеваго, було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Активи мільярдера, який вже понад п’ять років відсиджується за кордоном, було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго у розтраті $113 млн із банку «Фінанси та Кредит». Серед них і частина акцій Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є Жеваго.

Справа, яка тягнулася з червня 2019 року, дійшла логічного кінця: Печерський районний суд 28 лютого Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту бізнесмена.

Костянтин Жеваго – бізнесмен-втікач, мільярдер, народний депутат кількох скликань, який, попри проблеми із законом, залишається одним із найбагатших українців. Понад п’ять років Жеваго переховується за кордоном. 12 лютого 2025 року Жеваго потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони. Втративши можливість керувати активами та виводити капітал за межі країни, він все ж зберіг статус олігарха. 2021 року статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, однак на початку 2025-го Forbes відзначив зменшення цього показника – до $1,5 млрд.

Крім політичної та бізнес-діяльності, Жеваго відомий за низкою кримінальних справ, пов’язаних із розтратами коштів, ухиленням від сплати податків та можливою співпрацею з Росією. Одними з найгучніших кейсів є звинувачення олігарха у махінаціях із коштами банку «Фінанси та Кредит» та несплатою податків за двома гірничо-збагачувальними комбінатами, які належать його металургійній групі Ferrexpo.

