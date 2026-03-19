У Франції вручено підозру олігарху Жеваго

Ростислав Вонс
Генпрокурор заявив, що збитки від дій Жеваго перевищують 519 млн грн
Екснардепа підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна та легалізації доходів

У Парижі вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації. Йдеться про українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго, повідомляє «Главком».

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

Під час вручення підозри Жеваго заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування
«За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном», – розповів Кравченко.

За словами генпрокурора, фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн.

Бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
Кравченко додав, що процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. 

«Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування. Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові. Розслідування триває», – каже він.

Костянтин Жеваго – бізнесмен-втікач, мільярдер, народний депутат кількох скликань, який, попри проблеми із законом, залишається одним із найбагатших українців. Понад п’ять років Жеваго переховується за кордоном. 12 лютого 2025 року Жеваго потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони. Втративши можливість керувати активами та виводити капітал за межі країни, він все ж зберіг статус олігарха. 2021 року статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, однак на початку 2025-го Forbes відзначив зменшення цього показника – до $1,5 млрд.

Крім політичної та бізнес-діяльності, Жеваго відомий за низкою кримінальних справ, пов’язаних із розтратами коштів, ухиленням від сплати податків та можливою співпрацею з Росією. Одними з найгучніших кейсів є звинувачення олігарха у махінаціях із коштами банку «Фінанси та Кредит» та несплатою податків за двома гірничо-збагачувальними комбінатами, які належать його металургійній групі Ferrexpo.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Апеляційний суд Парижа відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго. Тоді французький суд не погодився з доводами української сторони, що в Україні Жеваго зможуть гарантувати право на справедливий та неупереджений судовий розгляд.

Запит щодо екстрадиції Жеваго ініціювали Офіс Генерального прокурора та НАБУ у межах кримінального провадження, в якому Жеваго підозрюють у хабарі голові та суддям Верховного Суду.

