Стало відомо, хто забезпечує ЗСУ двома третинами розвідданих

Глава МЗС Франції розкрив масштаби допомоги західних союзників і відповів на побоювання щодо можливого скорочення підтримки України

Європейські країни забезпечують українських військових двома третинами розвідувальної інформації, яку Україна отримує від західних партнерів. Значну роль у цьому процесі відіграє, зокрема, Франція. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter, повідомляє «Главком».

Під час виступу французький дипломат наголосив, що європейські держави вже тривалий час забезпечують основну підтримку України. За його словами, це стосується не лише загальної допомоги, а й обміну розвідувальною інформацією, необхідною українським військовим.

Окремо Барро прокоментував побоювання щодо можливого скорочення підтримки Києва з боку західних союзників. Він нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення неодноразово лунали прогнози про швидке падіння України та можливу відмову Сполучених Штатів від подальшої допомоги.

Водночас, за словами міністра, Європа вже давно відіграє провідну роль у підтримці української держави. Як приклад він навів розвідувальну співпрацю, зазначивши, що саме європейські країни передають Україні приблизно дві третини відповідних даних, які надходять від західних партнерів.

Барро також закликав європейців не піддаватися впливу російської дезінформації. На його переконання, Кремль намагається послабити готовність західних держав продовжувати підтримку України, зокрема через поширення пропагандистських повідомлень у соціальних мережах.

«Не дозвольмо пропаганді російського диктатора Володимира Путіна забруднити нас», – наголосив Жан-Ноель Барро.

За словами глави французького зовнішньополітичного відомства, російська влада та пов'язані з нею користувачі соціальних мереж намагаються впливати на суспільні настрої як в Україні, так і в європейських країнах.

Зокрема, йдеться про спроби зменшити готовність українців продовжувати боротьбу, а європейців – підтримувати Україну. Барро зазначив, що російська пропаганда прагне впливати не лише на політичні рішення, а й на сприйняття війни громадянами.

Міністр підкреслив, що протистояння триває не тільки безпосередньо на полі бою, але й в інформаційному просторі. За його словами, війна відбувається також «в головах людей».

Нагадаємо, раніше Європейська комісія заявила, що не бачить ознак припинення обміну розвідувальними даними між Сполученими Штатами та Україною.

Водночас наведена Барро частка європейської розвідувальної допомоги є оцінкою французького уряду. Детального розподілу розвідданих між окремими країнами міністр не оприлюднив.