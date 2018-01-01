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    У Полтаві пограбували волонтерів, які везли подарунки бійцям АТО

    Незважаючи на інцидент, хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки, — Матвійчук
    У Полтаві вночі невідомі пограбували машину волонтерів, вкравши приготовані для бійців продукти та подарунки. Про це повідомив у Facebook голова Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліан Матвійчук.  «Полтава сьогодні зранку шокувала. Вночі пограбували нашу машину з волонтеркою на схід», —
    • Сьогодні, 12:03
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    Ілюстративне фото
    Ілюстративне фото

    Незважаючи на інцидент, хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки, — Матвійчук

    У Полтаві вночі невідомі пограбували машину волонтерів, вкравши приготовані для бійців продукти та подарунки. Про це повідомив у Facebook голова Полтавської міської організації ВО «Свобода» Юліан Матвійчук. 

    «Полтава сьогодні зранку шокувала. Вночі пограбували нашу машину з волонтеркою на схід», — йдеться у повідомленні.

    Матвійчук зазначив, що авто залишили біля під'їзду, щоб сьогодні зранку поїхати.

     «...Машина військова, всередині були каски і бронежилети, — це не спинило бидлоту, яка витягала коробки з волонтеркою», — написав він.

    Він зазначив, що деяким хлопцям батьки цілеспрямовано передавали посилки з Волині, і пообіцяв, що машину після невеличкого ремонту довантажать, «і хлопці на фронті все ж отримають різдвяні подарунки».

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області, за фактом крадіжки розпочато досудове розслідування у провадженні за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

    АТО волонтер розслідування
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