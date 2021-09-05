На Харківщині жінка зібрала гроші на ремонт садочка і витратила на застілля
Шість тисяч гривень мама привласнила
На Харківщині представниця батьківського комітету зібрала з інших батьків гроші на проведення ремонтних робіт у садочку. Але після того, як вона отримала шість тисяч гривень, то витратила їх на свої потреби, зокрема алкоголь та їжу. Про це повідомила поліція Харківської області
Правоохоронці з’ясували, що 27-річна мешканка міста Куп’янська на Харківщині виховує доньку, яка навчається у цьому садочку.
Тож перебуваючи у складі батьківського комітету, під приводом проведення ремонтних робіт у приміщенні дитячої групи своєї доньки, зловмисниця розмістила у групі в соцмережах пропозицію щодо проведення ремонту.
«Десять батьків перерахували на картку жінки по 600 гривень. Зібрані шість тисяч на ремонт громадянка витратила на продукти та алкогольні напої», – розповіли у поліції.
Наразі жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.