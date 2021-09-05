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    На Харківщині жінка зібрала гроші на ремонт садочка і витратила на застілля

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    Гроші використали зовсім не на ремонт - На Харківщині жінка зібрала гроші на ремонт садочка і витратила на застілля
    Гроші використали зовсім не на ремонт
    Фото з відкритих джерел

    Шість тисяч гривень мама привласнила

    На Харківщині представниця батьківського комітету зібрала з інших батьків гроші на проведення ремонтних робіт у садочку. Але після того, як вона отримала шість тисяч гривень, то витратила їх на свої потреби, зокрема алкоголь та їжу. Про це повідомила поліція Харківської області

    Правоохоронці з’ясували, що 27-річна мешканка міста Куп’янська на Харківщині виховує доньку, яка навчається у цьому садочку.

    Тож перебуваючи у складі батьківського комітету, під приводом проведення ремонтних робіт у приміщенні дитячої групи своєї доньки, зловмисниця розмістила у групі в соцмережах пропозицію щодо проведення ремонту.

    «Десять батьків перерахували на картку жінки по 600 гривень. Зібрані шість тисяч на ремонт громадянка витратила на продукти та алкогольні напої», – розповіли у поліції.

    Наразі жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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    Теги: гроші продукти алкоголь ремонт поліція
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    На Харківщині жінка зібрала гроші на ремонт садочка і витратила на застілля