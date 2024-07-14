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Замах на Трампа: що відомо станом на ранок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Замах на Трампа: що відомо станом на ранок
Трамп залишив місце свого виступу в Пенсильванії з закривавленим вухом
фото: Reuters

У результаті нападу загинули один із учасників мітингу і сам стрілок

На експрезидента США Дональда Трампа було скоєно замах під час його виступу у Пенсильванії. Після звуків стрілянини політика було негайно евакуйовано з майданчика. Трамп отримав вогнепальне поранення у вухо. «Главком» зібрав усе, що відомо про інцидент станом на ранок неділі.

Стрілянина в Пенсильванії

«Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени в Пенсильванії. Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події», – йдеться в повідомленні Sky News.

Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд, проходить обстеження в місцевій медичній установі.

За даними CNN, нападник відкрив вогонь із місця, розташованого поза межами проведення виборчого заходу. Двоє із джерел стверджують, що стрілець був на даху сусідньої будівлі. За словами прокурора округу Батлер Річарда Голдінгера, стрілець відкрив вогонь з відстані кілька сотень метрів. У результаті замаху загинули один із учасників мітингу і сам нападник.

Заява Трампа

«Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за їх швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, він проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш детальна інформація буде пізніше», – заявив прессекретар Трампа Стівен Чунг.

Дональд Трамп після атаки зробив заяву, у якій співчував сім'ї загиблого на мітингу: 

Найголовніше, я хочу висловити співчуття сім'ї людини, яка загинула на мітингу, а також сім'ї ще однієї людини, яка отримала серйозні поранення. Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цей час про стрілку нічого не відомо, він уже мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тож я зрозумів, що відбувається. Боже зберігай Америку!», – сказав Трамп

Реакція Байдена

«Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству», – відреагував чинний президент США.

Згодом Байден поговорив особисто з Трампом. Про це повідомив Білий дім, передає Associated Press.

У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Підозрюваний у замаху

Чоловік, який намагався вбити Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія, повідомляє The New York Post

За даними джерел, чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени.

ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа. «Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину», – сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі.

ФБР оголосило, що взяло на себе проведення розслідування. За даними Associated Press, федерали співпрацюватимуть із Секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події. 

Нагадаємо, що в передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах.

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Теги: США стрілянина напад Дональд Трамп

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